أبو العينين: الفترة المقبلة صعبة في مجالات التنافس الصناعي.. ومنظومة الصناعة تحتاج إلى التطوير

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستكون صعبة في مجالات التنافس الصناعي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتطورات التي يشهدها هذا المجال، والعمل على تطوير منظومة الصناعة والإنتاج.

جاء ذلك في تصريحات له عقب الإعلان عن تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي.

تطوير الصناعة والاستعانة بالمتخصصين لقيادة الصناعات التكنولوجية

وأضاف أبو العينين أن الدولة تتحدث عن الإنتاج والتشغيل والصناعة، مؤكدًا أن منظومة الصناعة في مصر تحتاج إلى التطوير، ولا بد من العمل على تطوير الإنتاج بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتسارعة في المجالات الصناعية.

ودعا إلى الاستعانة بالمتخصصين لقيادة الصناعات التكنولوجية، من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة لكل صناعة من الصناعات الحيوية، بما يسهم في وضع رؤى وخطط واضحة لتطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وقال أبو العينين إنه لا بد من وضع خطة عمل للجنة الصناعة تواكب المتغيرات التي تشهدها قطاعات عديدة، ومنها الحديد والصلب والسيارات والصناعات الهندسية.

وشدد على أهمية تعزيز توصيات اللجنة ومطالبة الحكومة بتنفيذها، بما يدعم جهود تطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد انتهت من انتخاب هيئة مكتبها بالتزكية والإجماع، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي.

وفاز بعضوية هيئة المكتب كل من الدكتور محمد سيد أحمد، وكيلًا للجنة، والنائب سمير سيد عبد المقصود، وكيلًا للجنة، فيما فاز النائب مصطفى عبد الكريم البهي بمنصب أمين سر اللجنة.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي إنه سيتم وضع خطة عمل اللجنة من خلال وضع تصور يتم التوافق عليه بين أعضائها، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة الأثر التشريعي لبعض القوانين، والاهتمام بملف دعم وتفضيل المنتج المصري، إلى جانب الملفات الرقابية.