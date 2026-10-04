حقيقة تعطيل الدراسة والعمل.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للطلاب والموظفين

تزايدت معدلات البحث المكثفة من قبل الطلاب وأولياء الأمور في مصر عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2026، ترقبًا لتحديد موعد العطلة الرسمية المدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث بحث الكثيرون عن تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص، لترتيب أوقاتهم والاستمتاع بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

توافق ذكرى 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتأتي إجازة 6 أكتوبر باعتبارها آخر عطلة رسمية مدفوعة الأجر مدرجة ضمن جدول العطلات الرسمية حتى نهاية العام، إلا أن قرار مجلس الوزراء حدد يومًا بديلًا للإجازة الرسمية هذا العام.

ذكرى 6 أكتوبر 2026

موعد إجازة 6 أكتوبر بعد ترحيلها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 8 من شهر أكتوبر عام 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر».

ترحيل اجازة 6 أكتوبر

وبعد ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026 ليوم الخميس 8 أكتوبر، يحصل الموظفون على إجازة 3 أيام متتالية وهيا لخميس والجمعة والسبت.

آخر الإجازات الرسمية في 2026

تأتي ذكرى انتصارات أكتوبر ضمن المناسبات الوطنية المدرجة في أجندة العطلات الرسمية لعام 2026، بعد إجازة المولد النبوي الشريف، ويترقب المواطنون الإعلان الرسمي لتأكيد موعد الإجازة وآلية تطبيقها على المدارس والجامعات وباقي جهات العمل.

آخر الإجازات الرسمية

الفئات المستفيدة من إجازة 8 أكتوبر

تشمل الإجازة الرسمية العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية.

كما يسري القرار على العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بحيث يحصل العاملون بهذه الجهات على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بدلا من الثلاثاء 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يستفيد العاملون المخاطبون بالقرار من الإجازة مدفوعة الأجر في الموعد المحدد، على أن تستمر الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل في أداء مهامها وفقا للقواعد المنظمة لذلك مع مراعاة الضوابط المقررة بشأن العاملين بها.

وتزامنًا مع قرار الحكومة بترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026 إلى يوم الخميس، 8 أكتوبر، يحصل الموظفون الذين تكون عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت على 3 أيام إجازة متواصلة، تشمل الخميس 8 أكتوبر والجمعة والسبت.