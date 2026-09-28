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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

3 أيام عطلة.. إجازة رسمية وحيدة متبقية في 2026

6 أكتوبر
6 أكتوبر
قسم الخدمات

​مع إطلالة شهر أكتوبر، تتجه أنظار الملايين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى جموع الطلاب، نحو العطلة الرسمية المرتقبة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة. 

هذه المناسبة الوطنية التي تجسد أسمى معاني العزة والكرامة وبطولات القوات المسلحة، فلا تمثل فقط محطة لاستحضار أمجاد التاريخ العسكري، بل تشكل أيضاً "مسك الختام" لأجندة الإجازات الرسمية والعطلات مدفوعة الأجر للعام الحالي 2026.  

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

​موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وتفاصيلها القانونية

و​وفقاً للأجندة الرسمية للعطلات والمناسبات الوطنية، من المقرر أن توافق إجازة عيد القوات المسلحة هذا العام يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. 

وكما جرت العادة في مثل هذه المناسبات، يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً رسمياً يقضي بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فضلاً عن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.  

إجازة 6 أكتوبر

ومن المتوقع أن يتم ترحيل يوم الإجازة ليكون الخميس بدلًا من الثلاثاء على أن يحصل المستفيد على 3 أيام إجازة هي الخميس والجمعة والسبت. 

​وتكتسب إجازة 6 أكتوبر أهمية خاصة لدى المواطنين، لكونها تمثل فرصة متجددة لالتقاط الأنفاس، وتنظيم رحلات قصيرة، أو قضاء أوقات عائلية مميزة، بالتزامن مع الاعتدال النسبي في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة من الخريف.

​نهاية المطاف: خريطة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026

حرب 6 أكتوبر عام 1973

و​بحلول انقضاء إجازة عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر، تكون أجندة العطلات الرسمية المعتمدة لعام 2026 قد استوفت محطاتها بالكامل.  

​وباستعراض خريطة الإجازات منذ مطلع العام، مروراً بالأعياد الدينية والوطنية الكبرى مثل عيدي الفطر والأضحى، وثورة 23 يوليو، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، يتبين أن إجازة أكتوبر العريقة تأتي لتغلق الستار تماماً على سجل العطلات الرسمية للعام الحالي.  

حرب 6 أكتوبر

​وهذا يعني أن الفترة الممتدة من منتصف شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2026 ستخلو تماماً من أي إجازات رسمية أو عطلات أسبوعية إضافية تمنحها الحكومة، ليعود العاملون والطلاب إلى الانتظام الكامل في دورة العمل والدراسة المعتادة حتى نهاية العام الميلادي.  

​ترقب وتخطيط مبكر

​ومع قرب حلول الموعد، تتباين ردود فعل المواطنين؛ فبينما يترقب البعض العطلة بفارغ الصبر لاستغلالها في الترويح عن النفس، تبدأ المؤسسات والشركات في ترتيب جداول أعمالها لضمان استمرار تقديم الخدمات والإنتاج دون تأثر. 

قادة حرب 6 أكتوبر - صورة أرشيفية

وبذلك، يظل 6 أكتوبر علامة فارقة في الوجدان المصري، يجمع بين دلالاته الوطنية العظيمة، وكونه الاستراحة الأخيرة للمواطنين قبل الدخول في ماراثون العمل المتواصل لنهاية العام.

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