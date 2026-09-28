ولي عهد الأردن يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية

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التقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، في مدينة نيويورك، بالرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك، حيث بحثا آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في عدد من المشاريع الكبرى والحيوية.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن، بما يعزز دوره كمركز إقليمي متكامل للتبادل والربط في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت.

كان ولي العهد الأردني قد شارك في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مرافقا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.