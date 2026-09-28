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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استئناف جنايات المنصورة تخفف حكم الإعدام للمتهم بقتل شاب على باب مسجد بالدقهلية إلى المؤبد

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه
همت الحسينى

قضت محكمة مستأنف جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بقبول استئناف المتهمين في القضية المعروفة بمقتل الشاب محمد أبو الوفا على باب أحد المساجد بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر  الدقهلية، حيث قررت المحكمة تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق أحد المتهمين إلى السجن المؤبد، مع تأييد الحكم الصادر بحق المتهم الثاني بالسجن لمدة 15 عامًا.

حيث صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد محمد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد عبد المؤمن السعدني، وعبد السلام نبيه عبد السلام سلامة، والسيد عبده محمد منصور.

وكانت  جنايات المنصورة قد أصدرت حكمها في وقت سابق بإحالة أوراق المتهم محمد حسين عبده رمضان، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا للحكم بإعدامه، فيما قضت بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهم الثاني أمير سميح داوود عوض، 21 عامًا، على خلفية اتهامهما بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام الشابين بقتل المجني عليه محمد أبو الوفا، والشروع في قتل شقيقه، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

واوضحت  التحقيقات، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة، أن المتهمين أعدا العدة وتربصا بالمجني عليه، ثم تعديا عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ووجها إليه عدة طعنات وضربات، ما أسفر عن إصابته بإصابات أودت بحياته.

و أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الشروع في قتل شقيق المجني عليه إبراهيم أبو الوفا، خلال الواقعة ذاتها، بعدما تعديا عليه باستخدام الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات.

وكان المستشار عمرو شريف، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد قرر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، لمحاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهامات.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11511 لسنة 2023 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 2355 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة، أن المتهمين محمد حسين عبده رمضان، وأمير سميح داوود عوض، 21 عامًا، ارتكبا الواقعة يوم 14 أكتوبر، حيث اتُهما بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام أسلحة بيضاء.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهام الشروع في قتل شقيق المجني عليه، إبراهيم سعد أبو الوفا، عمدًا، باستخدام الأسلحة البيضاء ذاتها، محدثين به إصابات متعددة.

وبعد نظر القضية أمام محكمة جنايات المنصورة، صدر الحكم السابق بإحالة أوراق المتهم الأول إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا للحكم بإعدامه، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 15 عامًا.


ومع نظر الاستئناف أمام محكمة مستأنف جنايات المنصورة، أصدرت الدائرة الرابعة حكمها اليوم بقبول الاستئناف، وتعديل العقوبة المقضي بها على المتهم الأول من الإعدام إلى السجن المؤبد، مع تأييد الحكم بالسجن 15 عامًا بحق المتهم الثاني.

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