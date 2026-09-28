الدقهلية.. تكثيف الحملات لمواجهة الكلاب الضالة بميت غمر

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، جهود مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية في استمرار تكثيف الحملات للتعامل مع الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها، حفاظا على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وما رصده مركز الرصد التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، بشأن انتشار أعداد من الكلاب الضالة في عدد من المناطق، بما يمثل مصدرًا للقلق ويشكل تهديدًا لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، لا سيما خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، فضلًا عن تزايد مطالب المواطنين بسرعة التدخل من جانب الجهات المعنية.

وشنت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة بمركز ومدينة ميت غمر، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السعار، وباستخدام سيارات المحافظة المجهزة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والعمال المدربين، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ أعمال الحملة وفق الإجراءات والضوابط المقررة.

ولاقت الحملة استحسانا وتفاعلا إيجابيا من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسرعة الاستجابة لشكواهم، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات بصورة منتظمة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار حملات مواجهة الكلاب الضالة، وفق خطة تستهدف المناطق الأكثر تعرضا لانتشارها، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد تكرارا لحالات العقر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الكلاب الضالة وحماية أبناء المحافظة.