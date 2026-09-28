أسرة محامية تتهم مستشفى خاص بالتسبب في وفاتها خلال عملية جراحية بطنطا

تقدمت أسرة محامية ببلاغ رسمي يحمل 13606 إداري قسم أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم ضد مستشفي خاص تتهم خلاله طاقم فريق طبي جراحي بالإهمال والتسبب في وفاتها عقب عملية جراحية استغرقت أكثر من 3 ساعات.

تفاصيل الواقعة

وجهت جهات التحقيق بعرض جثمان الضحية على الطب الشرعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة للتأكد من اللجان الفنية من وجود شبهات إهمال طبي من عدمه.

تحرك جهات التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول شرطة طنطا بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة سيدة تدعي حنان الشرقاوي 38 سنة محامية عقب إجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بنطاق دائرة القسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.