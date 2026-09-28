"التحضير لعملية في كوبا".. تسريبات تكشف خطة أمريكية ضد هافانا

كشفت تسريبات جديدة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تنفيذ عملية عسكرية محتملة في كوبا، في إطار استراتيجية موسعة للضغط على خصوم واشنطن.

من طهران إلى هافانا.. استراتيجية الربط

وتمارس واشنطن ضغوطاً مكثفة لإخضاع خصومها، إيران اليوم وكوبا في المستقبل القريب، وهي الاستراتيجية التي انتهجتها الإدارة الجمهورية حتى الآن، والتي تسعى لربط مصير نظام طهران بمصير هافانا.

وكان ترامب قد صرح بنفسه في الأشهر الماضية بأنه سينتقل إلى حكومة كاسترو بعد الانتهاء من ملف طهران، إلا أن المعطيات الجديدة تشير إلى إمكانية تحركه قبل إغلاق ملف الشرق الأوسط، خاصة مع تقارير عن تفكيره في استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي.

وثيقة داخلية تكشف الخطة

وبحسب ما كشفته شبكة "سي بي إس نيوز"، فإن الجيش الأمريكي يعد خططاً طارئة لعملية محتملة في كوبا، استناداً إلى رسالة داخلية اطلعت عليها الشبكة.

وتكشف الوثيقة أن قوات الاحتياط في الجيش الأمريكي تدرس إمكانية توفير قوات شرطة وكوادر طبية ووحدات دعم أخرى للقيادة الجنوبية المسؤولة عن منطقة الكاريبي خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

ورغم أن الوثيقة لا تشير صراحة إلى كوبا، أكد مسؤولون أمريكيون استشارتهم الشبكة أن التخطيط يتعلق تحديداً بالجزيرة الكاريبية.

تفاصيل التشكيلات المطلوبة

وتنص الوثيقة، التي صيغت الأسبوع الماضي، على أن مقر قيادة احتياط الجيش يجمع آراء القيادات التابعة له حول توفير ستة أنواع من التشكيلات، مع مهلة للرد بحلول 25 سبتمبر.

ومن بين الوحدات المخطط لها كتيبة دعم لوجستي قتالي وكتيبة هندسة قتالية، إضافة إلى إنشاء لواء طبي ولواء شرطة، دون تحديد عدد الجنود المطلوبين، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على صدور أوامر نشر.

القيادة الجنوبية ترفض التعليق

وعلق متحدث باسم القيادة الجنوبية قائلاً: "لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لا نفصح عن تفاصيل أو نعلق على تحركات العمليات الأمريكية أو الجداول الزمنية المحتملة للانتشار المرتبطة بالعمليات الحالية أو المستقبلية".

وأضاف: "مع ذلك، فإن القيادة الجنوبية تنسق باستمرار مع القوات المشتركة لتقييم مجموعة متنوعة من الاحتياجات المحتملة في منطقة مسؤوليتها".

استطلاعات قبالة السواحل وحالة تأهب

وبحسب الشبكة، أجرت القوات الأمريكية عمليات استطلاع في قاع البحر والمياه قبالة سواحل كوبا هذا العام، وتم وضع أفراد من القوات الجوية في حالة تأهب قصوى وأُمروا بتجهيز الأفراد لاحتمالية انتشارهم، مشيرة إلى أن هذه الخطط لم تنفذ بعد.

وكانت "سي بي إس نيوز" قد أفادت في يوليو بأن المخططين العسكريين في واشنطن درسوا مجموعة من الخيارات لشن هجوم محتمل على هافانا.

ترامب: النظام الكوبي سيسقط

وجاء ذلك بالتزامن مع تصريح ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع بأن إدارته تسعى إلى "تغيير جذري" في الجزيرة، وأن وزير الخارجية ماركو روبيو يتفاوض مع كوبا، مؤكداً أن الحكومة الشيوعية "ستسقط" وأن "الحرية ستأتي إلى كوبا"، وهي تصريحات دفعت الوفد الكوبي للانسحاب من الجمعية العامة.