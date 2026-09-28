تجاوز الـ 52 جنيها.. صعود سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين

واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعه في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية، خلال تعاملات منتصف اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات.

وتجاوز سعر العملة الخضراء ال 52 جنيها في عدد من البنوك.

أسعار الدولار اليوم الإثنين

سجل الدولار أعلى مستوياته في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) وبنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) وبنك الإسكندرية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) وبنك أبوظبي الإسلامي، إذ بلغ سعر الشراء 52.05 جنيه، وسعر البيع 52.15 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنك الكويت الوطني وبنك مصر لنحو 52.00 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنوك إتش إس بي سي (HSBC) والتجاري الدولي (CIB) 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بنك فيصل الإسلامي أكبر نسبة ارتفاع بين البنوك، بنحو إذ وصل سعر الشراء إلى 52.00 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وتساوى سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي (AIB) عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنوك التنمية الصناعية، المصرف المتحد والأهلي الكويتي نحو 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع في بنوك نكست (NXT)، المصري الخليجي وبنك قناة السويس.

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

وارتفع في بنك التعمير والإسكان لنحو 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه.

تراجع محدود وأدنى سعر

تراجع سعر الدولار في بنك العقاري المصري العربي ليسجل 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي التجاري (ADCB) أدنى سعر للدولار بين البنوك، إذ استقر عند 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، دون تغيير.

أعلى سعر شراء:

52.05 جنيه.

أعلى سعر بيع:

52.15 جنيه.

أدنى سعر شراء:

50.82 جنيه

أدنى سعر بيع:

50.92 جنيه

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 50.65 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع.