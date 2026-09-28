قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
26 مدرسة بـ14 محافظة| التعليم: بدء الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية.. صور
الكاميرا صورتها .. القبض على سيدة سرقت هاتف أخرى بالبحيرة
الأرصاد : الموجات الحارة تودع البلاد.. والعظمى غدًا على القاهرة الكبرى 31 درجة
تجاوز الـ 52 جنيها.. صعود سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين
بعد كورونا.. الصحة تحذر من خطر الأوبئة: الاستعداد المبكر كلمة السر
مرشد إيران: الضربات المؤلمة لحماة مضيق هرمز منعت الأعداء من تجاوز بحر العرب
الأمطار تضرب الإسكندرية.. رفع حالة الطوارئ وانتشار فرق التعامل مع تجمعات المياه| صور
وزير التموين: تشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين
"التحضير لعملية في كوبا".. تسريبات تكشف خطة أمريكية ضد هافانا
انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني الخميس.. والحكومة تجهز أولويات الأجندة التشريعية
قنصوة يعلن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط
صرف الإسكندرية تتابع الأمطار لحظيًا للتعامل فوري مع تجمعات المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انتهت بالسجن.. خلافات عائلية تضيع حياة 4 من أسرة واحدة في أسيوط.. ما القصة؟

المؤبد لـ4 اشخاص بأسيوط
المؤبد لـ4 اشخاص بأسيوط
أسيوط: إيهاب عمر

بسبب التهور والخلافات العائلية ضاع حياة 4 أشخاص من اسرة واحدة 3 اشقاء ونجل شقيقهم حيث تشاجروا مع اخرين وقاموا باطلاق النار على شخص ومات في الحال واصابوا الثاني فجاء القصاص العادل بالسجن المؤبد للــ4  اشخاص..

المؤبد ل4 اشخاص

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا بمعاقبة 3 أشقاء ونجل شقيقهم ، بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بقتل شخص وإصابة شقيقه بسبب خلافات عائلية بمركز دشنا.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

أحداث الواقعة 

تعود وقائع القضية رقم 13209 لسنة 2023 جنايات دشنا إلى ورود بلاغا لمركز شرطة دشنا بإطلاق أعيرة نارية ناحية قرية نجع عزوز ووجود حالة وفاة ومصاب .

تحديد مرتكبي الواقعة 

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقتل " عيسى . م . ع " وإصابة شقيقه " موسى . م . ع " وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " مبارك . م . م " و أشقاءه " ماهر " و " عماد " ، ونجل شقيقهم " شريف " ، هارب . بسبب خلافات عائلية بين المتهمين والمجني عليه الثاني.

وأضافت التحريات إلى أنه أثناء تواجد المجني عليه الأول رفقة شقيقه المجني عليه الثاني فوجئا بالمتهمين ويحمل المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية آلية وبدوا بالتشاجر مع المجني عليهما حتى أن تطور الخلاف إلى قيام المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

أسيوط المؤبد قتلوا شخص جريمة قتل خلافات عائلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال: الأهلي رفض عرضا من بيراميدز بـ30 مليون جنيه.. وزعلت جدا

ترشيحاتنا

هل بياناتك في خطر؟ تطبيقات تسرب معلومات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت فما القصة؟

هل بياناتك في خطر؟.. تطبيقات تسرب معلومات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت| ما القصة؟

تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟

تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟

PlayStation Plus

9 ألعاب تغادر PlayStation Plus في أكتوبر 2026.. وهذه القائمة الكاملة

بالصور

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

أبوها مات فعملته روبوت.. حقيقة فيديو عشتار الذي أبكى الملايين وأشعل السوشيال ميديا

عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد