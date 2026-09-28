قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم
السعودية تعلن زوال الخطر الحربي عن جازان ونجران
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني بالقانون
ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي ختام تعاملات الإثنين.. والمتوسط عند 13.82 جنيه
نائب رئيس الوزراء يشهد افتتاح منتدى الأهرام للسياحة المصرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية
منال عوض تتابع حملات الجيزة.. رفع 250 حالة إشغال وتعدٍ وغلق 32 محلًا مخالفًا
الخارجية الألمانية: إسرائيل قوة محتلة لغزة وتتحمل مسئولية إيصال المساعدات
26 مدرسة بـ14 محافظة| التعليم: بدء الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية.. صور
الكاميرا صورتها .. القبض على سيدة سرقت هاتف أخرى بالبحيرة
الأرصاد : الموجات الحارة تودع البلاد.. والعظمى غدًا على القاهرة الكبرى 31 درجة
تجاوز الـ 52 جنيها.. صعود سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين
بعد كورونا.. الصحة تحذر من خطر الأوبئة: الاستعداد المبكر كلمة السر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية
أ ش أ

 حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من خطورة التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، مؤكدا أن استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين ووزراء حكومة الاحتلال لليوم الثالث على التوالي للمسجد الأقصى المبارك يمثّل محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال أي شرعية.
وأوضح أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الاثنين/- أن هذه الاقتحامات الاستفزازية والمدانة تُعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، كما أن حكومة الاحتلال تحاول فرض سياسة الأمر الواقع لتستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وشدد على أن هذه الممارسات لن تُغيّر من الحقيقة الثابتة بأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو حق خالص للمسلمين وحدَهُم، ولا يقبل القسمة أو الشراكة تحت أي ظرف.
وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذه السياسات، والتي ستدفع المنطقة بأسرها نحو مزيد من التوتر والانفجار.

لناطق الرسمي الرئاسة الفلسطينية مدينة القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال: الأهلي رفض عرضا من بيراميدز بـ30 مليون جنيه.. وزعلت جدا

ترشيحاتنا

الأردن

الأردن يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى بمشاركة وزير بحكومة نتنياهو

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة

إندونيسيا تكافح لزيادة إنتاج الفحم

إندونيسيا تكافح لزيادة إنتاج الفحم رغم ارتفاع الأسعار وتنامي الطلب العالمي

بالصور

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد