الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة

حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من خطورة التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، مؤكدا أن استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين ووزراء حكومة الاحتلال لليوم الثالث على التوالي للمسجد الأقصى المبارك يمثّل محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال أي شرعية.

وأوضح أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الاثنين/- أن هذه الاقتحامات الاستفزازية والمدانة تُعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، كما أن حكومة الاحتلال تحاول فرض سياسة الأمر الواقع لتستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وشدد على أن هذه الممارسات لن تُغيّر من الحقيقة الثابتة بأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو حق خالص للمسلمين وحدَهُم، ولا يقبل القسمة أو الشراكة تحت أي ظرف.

وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذه السياسات، والتي ستدفع المنطقة بأسرها نحو مزيد من التوتر والانفجار.