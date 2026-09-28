مصر مركز للاستثمار والتصدير| نواب: بوابة لزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات ودعم المستثمرين يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية

وزير الاستثمار: توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة في مصر يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

برلماني: جذب الاستثمارات الأجنبية يدعم الإنتاج ويفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية

برلمانية: مصر قادرة على التحول لمركز إقليمي للإنتاج والتصدير

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اول أمس السبت، افتتاح خط إنتاج جديد لمنتجات شامبو بمصنع شركة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 20 عامًا على بدء أعمالها في مصر.

وأكد الدكتور محمد فريد أن توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة في مصر يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن دعم المستثمرين القائمين وتمكينهم من التوسع وزيادة استثماراتهم يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .

تعزيز بيئة الاستثمار

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد وزير الاستثمار على تقديم الدعم الكامل للشركات العالمية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتصدير.

وأوضح " سمير" في تصريحات خاصة أن دعم الشركات العالمية وتسهيل توسعها في السوق المصرية يسهمان في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية يتطلب استمرار جهود الدولة في تيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات جديدة.

وأكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تقديم الدعم الكامل للشركات العالمية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأشارت" أبو زيد" في تصريحات خاصة أن وجود الشركات العالمية وتوسعها في السوق المصرية يمثل فرصة لتعزيز القدرات الإنتاجية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.



وأشارت عضو النواب إلى أن استمرار العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الأعباء، وتوفير بيئة أعمال مستقرة، من شأنه أن يدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.