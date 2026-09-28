قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة الأيام السبعة.. محادثات منفصلة بين الوسطاء وواشنطن وطهران لبحث مقترح إيراني
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل والاجتهاد
سفير العراق بطهران: مطار النجف يعود لاستقبال الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة
وزير التعليم: تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المدارس الفنية .. العام المقبل
رويترز: محادثات منفصلة بين الوسطاء وأمريكا وإيران اليوم أو غدًا
وزير التعليم: أدخلنا مادة البرمجة لطلاب المدارس الفنية وجاري توزيع التابلت
وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بفايد
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. متى يبدأ شتاء 2026؟
حرب إيران تقلب قاعدة ترامب الانتخابية.. تمرد المحاربين القدامى ضده قبل انتخابات التجديد النصفي
الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة "فيرفورد" بريطانيون
مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط
وزير البترول: قطاع التعدين يحظى بدعم مستمر من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر مركز للاستثمار والتصدير| نواب: بوابة لزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات ودعم المستثمرين يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • وزير الاستثمار: توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة في مصر يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري
  • برلماني: جذب الاستثمارات الأجنبية يدعم الإنتاج ويفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية
  • برلمانية: مصر قادرة على التحول لمركز إقليمي للإنتاج والتصدير

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اول أمس السبت، افتتاح خط إنتاج جديد لمنتجات شامبو بمصنع شركة خاصة  بمدينة السادس من أكتوبر، بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 20 عامًا على بدء أعمالها في مصر.

وأكد الدكتور محمد فريد أن توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة في مصر يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن دعم المستثمرين القائمين وتمكينهم من التوسع وزيادة استثماراتهم يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .

تعزيز بيئة الاستثمار

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد وزير الاستثمار على تقديم الدعم الكامل للشركات العالمية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتصدير.
وأوضح " سمير" في تصريحات خاصة أن دعم الشركات العالمية وتسهيل توسعها في السوق المصرية يسهمان في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية يتطلب استمرار جهود الدولة في تيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات جديدة.
وأكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تقديم الدعم الكامل للشركات العالمية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأشارت" أبو زيد" في تصريحات خاصة أن وجود الشركات العالمية وتوسعها في السوق المصرية يمثل فرصة لتعزيز القدرات الإنتاجية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.


وأشارت عضو النواب إلى أن استمرار العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الأعباء، وتوفير بيئة أعمال مستقرة، من شأنه أن يدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وزير الاستثمار النواب الحكومة مجلس النواب المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

ترشيحاتنا

هل بياناتك في خطر؟ تطبيقات تسرب معلومات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت فما القصة؟

هل بياناتك في خطر؟.. تطبيقات تسرب معلومات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت| ما القصة؟

تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟

تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟

PlayStation Plus

9 ألعاب تغادر PlayStation Plus في أكتوبر 2026.. وهذه القائمة الكاملة

بالصور

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد