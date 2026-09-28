وزير السياحة: جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية العنصر البشري ركيزتان لتطوير القطاع

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن أهم المحاور الرئيسية لتطوير صناعة السياحة وركيزتها الأساسية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري.

أشار وزير السياحة والآثار، خلال كلمة له في منتدي الأهرام للسياحة المصرية، إلى أننا حدثنا الاستراتيجية الوطنية للسياحة بنهاية 2024، لزيادة حصتنا من السياحة العالمية لافتًا أن الوصول إلى 30 مليون سائح هدف لنا ولكنه ليس نهاية المطاف.

منتدي الأهرام للسياحة المصرية



يذكر أن تنعقد الدورة الأولى للمنتدى تحت عنوان «السياحة المصرية: من تنوع المقاصد إلى تعزيز التنافسية العالمية»، في ضوء ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع لا يُضاهى في المقومات والمنتجات السياحية، وما يشهده القطاع من نمو في الحركة السياحية الوافدة، بما يفتح المجال أمام مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من هذا التنوع وتحويله إلى عنصر رئيسي لتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويتضمن المنتدى ست جلسات نقاشية متخصصة، تجمع صناع القرار وممثلي القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه صناعة السياحة، وطرح رؤى وحلول عملية تدعم نمو القطاع واستدامته وترفع من تنافسية المقصد المصري على المستوى الدولي.

وتتناول الجلسات عدداً من الملفات الرئيسية، من بينها تحويل تنوع المقومات والمنتجات السياحية إلى ميزة تنافسية وفرص استثمارية، وتنمية العنصر البشري والارتقاء بجودة الخدمات والتجربة السياحية، وتعزيز الربط الجوي وتطوير المطارات وسهولة الوصول إلى المقاصد السياحية، إلى جانب سبل إطالة موسم السياحة الشاطئية وتنويع تجاربها، واستكشاف فرص النمو والاستثمار في المقاصد والأنماط السياحية الجديدة، فضلًا عن صناعة الصورة الذهنية للمقصد المصري وتعزيز حضوره وتنافسيته عالميًا.