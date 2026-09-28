إلغاء تدريبق إيطاليا قبل مواجهة تركيا في دوري الأمم الأوروبية| اعرف السبب

تسببت الظروف الجوية السيئة في إرباك تحضيرات منتخب إيطاليا قبل ساعات من مواجهته المرتقبة أمام تركيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، والمقررة في تمام الساعة 09:45 مساء.

واضطر الجهاز الفني بقيادة روبرتو مانشيني إلى إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة، التي كان مقررًا إقامتها صباح اليوم الاثنين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وسوء حالة أرضية الملعب، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية.

وتأتي هذه الظروف في وقت يستعد فيه المنتخب الإيطالي لخوض مواجهة مهمة أمام تركيا، في ظل رغبة «الآتزوري» في الظهور بصورة أفضل وحصد نتيجة إيجابية خلال الجولة الثانية من البطولة.

ويعمل الجهاز الفني على التعامل مع الموقف وتجهيز اللاعبين للمباراة، في ظل الأجواء المناخية الصعبة التي فرضت تعديل برنامج التحضيرات قبل المواجهة المرتقبة.