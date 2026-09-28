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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الكرة الذهبية تدخل مرحلة الحسم.. يامال ومبابي في الواجهة وكين يراهن على الأرقام

لامين يامال
لامين يامال
محمود أحمد

أُسدل الستار على مرحلة الترويج لسباق الكرة الذهبية بعدما انتهت اليوم الاثنين المهلة المحددة للتصويت على الجائزة لتتحول أنظار المرشحين الـ30 الآن إلى يوم الحسم عندما يتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر المقبل على مسرح «لندن بالاديوم» في العاصمة البريطانية.

وقبل إغلاق باب التصويت شهد السباق محاولات مختلفة من أبرز المرشحين لتقديم أنفسهم أمام الصحفيين الذين يملكون أصوات الحسم فبينما اختار البعض الحديث بصورة مباشرة عن أحقيته بالجائزة فضّل آخرون ترك أرقامهم وإنجازاتهم تتحدث نيابة عنهم.

وكان الثنائي كيليان مبابي ولامين يامال الأكثر حضورًا في المشهد خلال الأسابيع الأخيرة بعدما تحولت تصريحاتهما إلى جزء واضح من سباق الكرة الذهبية.

يامال.. من الهدوء إلى إعلان الأحقية

بدأ لامين يامال حملته بنبرة هادئة مؤكدًا أن الجائزة لا تتوقف عليه وأن الحكم في النهاية سيكون للمصوتين لكنه مع اقتراب موعد غلق التصويت أصبح أكثر وضوحًا في الحديث عن فرصه.

وقال نجم برشلونة إنه قدم عامًا مميزًا معتبرًا أن ما حققه يمنحه أسبابًا قوية للمنافسة قبل أن يضع نفسه وكيليان مبابي في مقدمة أفضل لاعبي العالم خلال الفترة الحالية.

ولم يتوقف الدعم عند يامال إذ أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة مساندته للاعب بينما أكد رافا يوستي نائب رئيس النادي أمنيته في أن تذهب الجائزة إلى الجناح الإسباني.

ويستند يامال في حملته إلى ما قدمه مع برشلونة والمنتخب الإسباني مع إشارته إلى أن غياب دوري أبطال أوروبا عن موسم فريقه الماضي كان أحد العوامل التي أثرت في حظوظه السابقة.

مبابي.. الحملة الأكثر وضوحًا

على الجانب الآخر لم يحاول كيليان مبابي إخفاء رغبته في الفوز بالجائزة بل تحدث بشكل مباشر عن أحقيته في الحصول عليها.

واستند مهاجم ريال مدريد إلى مجموعة من الأرقام والإنجازات الفردية وعلى رأسها تصدره قائمة هدافي المسابقات الكبرى إلى جانب أرقامه اللافتة على المستوى الدولي معتبرًا أن التاريخ والأرقام يجب أن يكون لهما وزن واضح عند اختيار الفائز.

مبابي يرى أن ما قدمه خلال الموسم يمنحه حجة قوية في سباق الجائزة لكنه ترك القرار النهائي لأصوات الصحفيين.

كين يضع الأرقام على الطاولة

اختار هاري كين طريقًا مختلفًا بعيدًا عن الحملات المباشرة مكتفيًا بالتذكير بما قدمه مع بايرن ميونخ.

المهاجم الإنجليزي تحدث عن موسم وصفه بأنه الأفضل في مسيرته مستندًا إلى تسجيله 73 هدفًا وهو رقم استثنائي وضعه ضمن أبرز المرشحين للجائزة.

فابيان رويز.. الألقاب تتحدث

ويمتلك فابيان رويز ملفًا مختلفًا بعدما جمع بين الألقاب مع باريس سان جيرمان والمنتخب الإسباني إذ توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي إلى جانب كأس العالم مع إسبانيا ليؤكد أن المنافسة لا تعتمد فقط على الأرقام الفردية.

أما رودري الفائز بالجائزة العام الماضي فاختار الابتعاد عن فكرة الترويج الشخصي مؤكدًا أن ما يحدث داخل الملعب أهم من التصريحات بينما أعلن عثمان ديمبيلي دعمه لزميله خفيتشا كفاراتسخيليا معتبرًا أن النجم الجورجي قدم موسمًا استثنائيًا.

وبانتهاء التصويت لم يعد أمام جميع المرشحين سوى الانتظار. انتهت الكلمات وأُغلقت صناديق الأصوات وبقيت الأرقام والإنجازات والألقاب في مواجهة بعضها حتى ليلة 26 أكتوبر عندما يتحدد اسم صاحب الكرة الذهبية الجديدة.

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