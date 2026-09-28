بعد إجراء عملية استئصال ورم بالمخ.. أول تعليق من الماكيير تامر دهب

نشر الماكيير تامر دهب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه تفاصيل اجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالمخ.

وكتب تامر دهب: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم لك الحمد على نعمة الصحة.. أنا الحمد لله قمت بالسلامة من عملية كبيرة وهي استئصال ورم في المخ.

واضاف تامر دهب: كل الشكر لأهلي ولأسرتي وأصدقائي لدعمهم لي ووجودهم جنبي، وكل الشكر للمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية.

ألفت عمر تساند تامر دهب

وكانت الفنانة ألفت عمر كشفت عن تعرض الماكيير تامر دهب لأزمة صحية مفاجئة، بعد إصابته بورم في المخ، موضحة أنه خضع لعملية جراحية دقيقة خلال الأيام الماضية.

وحرصت ألفت عمر على دعم تامر دهب برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث طلبت من جمهورها الدعاء له، قائلة إن خبر إصابته تسبب في حالة من الحزن بين زملائه، متمنية له الشفاء والعودة إلى منزله سالمًا.

كما أشادت ألفت عمر بالدور الذي قام به الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مساندة تامر دهب منذ بداية أزمته الصحية، وتوفير سبل العلاج اللازمة له داخل أحد المستشفيات، بالإضافة إلى دعم المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، الذي لم يتأخر في تقديم المساعدة لإتمام العملية الجراحية.

وطالبت الفنانة جمهورها بالدعاء لتامر دهب، مؤكدة أنه يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، حيث اعتاد على مساعدة الفنانين والشباب الراغبين في تعلم المهنة، إلى جانب مشاركته في العديد من الأعمال الخيرية ودعم كل من حوله.