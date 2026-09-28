لم أعتزل.. مروة نصير تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: استفدت منه كتير

كشفت الفنانة مروة نصير تفاصيل تجربتها في العمل مع الزعيم عادل إمام، مؤكدة أن مشاركتها معه في مسلسلي «فلانتينو» و«العراف» كانت من التجارب الهامة في مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها استفادت منه كثيرًا على المستوى المهني والإنساني.

وقالت مروة نصير في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري عن عادل إمام: «استفدت منه كتير جدًا، وكان بيهتم بكل كبيرة وصغيرة في العمل عشان يطلع بأحسن صورة»، مؤكدة أن العمل إلى جوار فنان بحجم عادل إمام كان بمثابة مدرسة فنية، خاصة مع حرصه على تفاصيل العمل ومتابعة كل ما يتعلق به.

وأضافت أن عادل إمام كان حريصًا على خروج العمل في أفضل صورة ممكنة، متمنية له دوام الصحة والعافية، قائلة: «ربنا يديله الصحة ويخليه لينا».

وكما تحدثت مروة نصير عن تجربتها مع المخرج رامي إمام، مشيرة إلى أنه يمتلك قدرة كبيرة على احتواء الفنانين وإدارة لوكيشن التصوير، مع منح فريق العمل مساحة من الحرية والثقة أثناء تنفيذ المشاهد.

وأشادت بطريقة رامي إمام في إدارة فريق العمل، مؤكدة أنه يعرف جيدًا كيف يتعامل مع كل فنان ويستخرج منه أفضل ما لديه، وهو ما جعل تجربتها معه مختلفة ومميزة.

وتابعت مروة نصير حديثها عن عائلة الزعيم، معتبرة أن مقولة «ذاك الشبل من ذاك الأسد» تنطبق على الفنان محمد إمام، في ظل ما يقدمه من أعمال فنية ناجحة ومتميزة خلال السنوات الأخيرة، قائلة إن ما يقدمه من نجاحات يعكس جانبًا من الموهبة التي تتمتع بها عائلة فنية كبيرة.

ورغم ابتعاد مروة نصير عن المشاركة في أعمال فنية جديدة خلال السنوات الماضية، فإنها أكدت أنها لم تعتزل الفن، وأنها تتمنى العودة إلى العمل من جديد، خاصة أنها قدمت خلال مشوارها تجارب متنوعة مع أسماء بارزة في السينما والدراما والمسرح.

وتملك مروة نصير رصيدًا من المشاركات الفنية مع عدد من أبرز نجوم السينما والدراما، حيث جمعتها أعمالها بالزعيم عادل إمام في مسلسلي «فلانتينو» و«العراف»، كما تعاونت مع الفنان محمد سعد في مسلسل «شمس الأنصاري».

وشاركت أيضًا الفنانة وفاء عامر في مسلسل «كاريوكا»، وظهرت في فيلم «احكي يا شهرزاد» مع النجمة منى زكي، ومسلسل «الشحرورة» مع الفنانة كارول سماحة.

وكما شاركت في مسلسل «إسماعيل يس.. أبو ضحكة جنان» مع الفنان أشرف عبد الباقي، ومسلسل «عايزة أتجوز» مع الفنانة هند صبري، ومسلسل «منتهى العشق» مع الفنان مصطفى قمر، إلى جانب عدد من الأعمال الفنية الأخرى.

وكانت آخر أعمال الفنانة مروة نصير المسرحية «زقاق المدق»، التي عرضت على مسرح البالون قبل نحو 5 سنوات، تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة وقطاع شؤون الإنتاج الثقافي والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وشاركت الفنانة مروة نصير في بطولة «زقاق المدق» إلى جانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم دنيا عبد العزيز، أمل رزق، نهال عنبر، محسن محيي الدين، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبد الرحمن، مراد فكري، عبد الله سعد، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هاني عبد الهادي وصابر رامي وغيرهم والعمل رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، ومن استعراضات وإخراج عادل عبده.