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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل مسلسل كابتن أمين لماجد الكدواني

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
أحمد البهى

يستعد الفنان ماجد الكدواني، لبدء تصوير مسلسله الجديد" كابتن أمين"، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني القادم. 

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مدرب كرة قدم في احدي الدول العربية، يعود الي مصر. 

آخر أعمال ماجد الكدواني: 

وكان آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني هو فيلم أسد، والذي عرض في السينمات وعلي المنصات الرقمية. 

وتدور الاحداث حول عبد يدخل في صراع الطبقة الحاكمة، ليجد «أسد» نفسه أمام طريق يقوده إلى التمرد، في عمل يتناول فكرة الحرية ومواجهة العبودية من خلال أجواء تاريخية ودرامية.

أبطال فيلم «أسد»

ويشارك في بطولة الفيلم رزان جمال، وعلي قاسم، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وماجد الكدواني، وأحمد داش، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

الفنان ماجد الكدواني ماجد الكدواني كابتن أمين أسد فيلم أسد

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