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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

7 أكتوبر أولى جلسات الاستئناف على حكم إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في بنها

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قال، محامي الشاب إسلام، المجني عليه في واقعة ارتداء الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إنه تم تحديد جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، إلى جانب استئناف النيابة العامة على الحكم.

وقررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، اليوم، الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الرابع، و3 سنوات لثلاثة آخرين، و3 أشهر للمتهمتين الخامسة والسادسة، في قضية التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم ببنها بالقليوبية.
 

وجاء في أمر الإحالة، أن جهات التحقيق أمرت بإحالة 6 متهمين لأنهم في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه “إسلام محمد” وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من تواجده، واقتحموه نهارًا على مرئي ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ثياب الخزي والعار-ملابس نسائية- طعنا في رجولته وجابوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى به، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين أسلحة بيضاء وأدوات.

قرار الإحالة 


وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، وحملوه إلى مسكنهم بعيدا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.
 

وهتك المتهمون عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحا أبيض في وجهه، وقيده آخرون وجردوه من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالا مخلة على النحو المبين بالتحقيقات
 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجني عليه، واحتجزوه دون سند قانوني، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء “سنجة” وأدوات، محدثين إصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجا تجاوز 20 يوما.


ودخل المتهمون بيتا مسكونا في حيازة المجني عليه وذويه بالقوة، قاصدين ارتكاب الجرائم المبينة حال كونهم أكثر من شخصين حال حمل الرابع سلاحا.


واعتدى المتهمون على حرمة الحياة الخاصة، بتصوير المجنى عليه في مكان خاص دون رضاه، باستخدام هاتف محمول، في أوضاع مخلة، ثم نشروا الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل انتهاكا صريحا للخصوصية والقيم الأسرية، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء “سنجة” دون ترخيص، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

القليوبية ميت عاصم بنها محافظة القليوبية أمن القليوبية

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