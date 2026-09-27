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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يسلّم جوازات السفر لـ 5 سيدات استعدادًا لأداء العمرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

التقى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، 5 سيدات من أبناء المحافظة من الفئات الأولى بالرعاية، والمستفيدات من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حيث سلّمهن جوازات السفر الخاصة بهن، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، استعدادًا للمشاركة في رحلة لأداء مناسك العمرة ينظمها صندوق «تحيا مصر».


وجاء ترشيح السيدات الخمس بناءً على طلب صندوق «تحيا مصر»، حيث وجّه المحافظ أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بترشيح عدد من الحالات المستحقة من الفئات الأولى بالرعاية ومستفيدي «تكافل وكرامة»، وسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بالسفر.
وهنّأ محافظ القليوبية السيدات بهذه المناسبة، متمنيًا لهن رحلة مباركة وأداءً ميسرًا لمناسك العمرة، وأن يتقبل الله منهن صالح الأعمال، مؤكدًا أن رعاية الأسر الأكثر احتياجًا والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية يمثلان أولوية لدى المحافظة.

المبادرات الإنسانية والمجتمعية 


وأشار المحافظ إلى حرص القليوبية على سرعة الاستجابة للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تستهدف دعم المواطنين، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة في توفير أوجه الرعاية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا.
كما أشاد الدكتور حسام عبد الفتاح بالدور المجتمعي والإنساني لصندوق «تحيا مصر»، وما يقدمه من مبادرات تستهدف مساندة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والصندوق ومختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في توفير المزيد من أوجه الدعم والرعاية لأبناء القليوبية.

القليوبية تكافل وكرامة صندوق تحيا مصر محافظة القليوبية رحلات العمرة

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