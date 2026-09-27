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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جانسو ديري تعود إلى الشاشة بعد 4 سنوات.. «الأوركيد الأزرق» أحدث أعمالها الدرامية

جانسو ديري تعود إلى الشاشة بعد 4 سنوات.. «الأوركيد الأزرق» أحدث أعمالها الدرامية
جانسو ديري تعود إلى الشاشة بعد 4 سنوات.. «الأوركيد الأزرق» أحدث أعمالها الدرامية
أوركيد سامي

تستعد الفنانة التركية جانسو ديري للعودة إلى الشاشة من جديد، بعد غياب استمر نحو أربع سنوات عن الأعمال التلفزيونية، وذلك من خلال مسلسل درامي جديد يحمل اسم «الأوركيد الأزرق»، والمقرر عرضه عبر قناة «ناو»، في عودة ينتظرها جمهور النجمة التركية بعد فترة من الابتعاد عن المنافسة الدرامية.

وتأتي عودة جانسو ديري إلى الدراما التلفزيونية بعد سنوات من آخر تجاربها، لتعيدها إلى الواجهة من خلال مشروع جديد تتولى إنتاجه شركة «ميديابيم»، إحدى شركات الإنتاج البارزة في تركيا، والتي قدمت خلال السنوات الماضية عددًا من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

جانسو ديري بطلة «الأوركيد الأزرق»

وبحسب ما كشفت عنه الصحفية التركية بيرسن ألتونتاش، تستعد جانسو ديري لتقديم بطولة مسلسل «الأوركيد الأزرق»، الذي تعمل شركة «ميديابيم» على تطويره خلال الفترة الحالية.

ويأتي المشروع بعد مجموعة من مراحل التطوير والتغييرات التي طرأت على فكرته الأساسية، إذ بدأ العمل في البداية من خلال تعاون بين شركة الإنتاج والكاتبتين ميليس جيفيليك وزينب غور، قبل أن يتجه فريق العمل إلى إعادة صياغة المشروع وتطوير قصة جديدة بشكل كامل.

ومع التغييرات التي شهدها العمل، استقر فريق الإنتاج على تقديمه تحت اسم «الأوركيد الأزرق»، فيما أصبحت جانسو ديري المرشحة لتقديم دور البطولة.

تفاصيل شخصية جانسو ديري لم تكشف بعد

ورغم الإعلان عن مشاركة جانسو ديري في بطولة المسلسل، فإن تفاصيل الشخصية التي ستجسدها لا تزال غير معلنة حتى الآن، كما لم يتم الكشف عن الخطوط الرئيسية للقصة أو طبيعة الأحداث التي سيتناولها العمل.

ولا تزال أسماء باقي أبطال المسلسل قيد الإعلان، في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات الخاصة بالمشروع، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وتثير هذه السرية حالة من الفضول لدى جمهور جانسو ديري، خاصة أن المسلسل يمثل عودتها إلى الشاشة بعد فترة غياب طويلة نسبيًا، وهو ما يجعل طبيعة الدور الجديد محور اهتمام محبيها ومتابعي الدراما التركية.

أعمال بارزة في مسيرة جانسو ديري

وتملك جانسو ديري رصيدًا كبيرًا من الأعمال الدرامية التي ساهمت في ترسيخ اسمها داخل الدراما التركية، حيث قدمت خلال مسيرتها مجموعة متنوعة من الشخصيات التي تنوعت بين الدراما الاجتماعية والرومانسية والتشويق والأعمال النفسية.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها «إيزيل»، و«الأم»، و«الشخصية»، و«سيلا»، وهي مسلسلات حققت حضورًا لافتًا وحظيت بمتابعة واسعة من الجمهور التركي والعربي.

واستطاعت جانسو ديري من خلال هذه التجارب أن تقدم شخصيات مختلفة، جعلت عودتها إلى الدراما محل اهتمام، خاصة بعد فترة من الغياب عن تقديم أعمال تلفزيونية جديدة.

آخر ظهور درامي لجانسو ديري

وكان آخر ظهور تلفزيوني بارز لجانسو ديري من خلال مسلسل «الخائن»، الذي قدمت خلاله شخصية «آسيا»، وشاركت في بطولته إلى جانب جانر جيندوروك وميليس سيزين.

وحقق المسلسل تفاعلًا واسعًا خلال فترة عرضه، كما حظيت شخصية «آسيا» باهتمام كبير من الجمهور، لتصبح واحدة من أبرز الشخصيات التي قدمتها جانسو ديري خلال السنوات الأخيرة.

وبعد انتهاء تجربتها في «الخائن»، ابتعدت الفنانة التركية عن الشاشة لفترة، قبل أن تستعد الآن للعودة من خلال «الأوركيد الأزرق».

«الأوركيد الأزرق» يفتح صفحة جديدة في مسيرتها

ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمسلسل، سواء فيما يخص بقية فريق التمثيل أو القصة والشخصيات، إلى جانب موعد انطلاق التصوير وموعد العرض الرسمي.

ويشكل «الأوركيد الأزرق» خطوة جديدة في مسيرة جانسو ديري، التي تعود إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب استمر نحو أربع سنوات، وسط ترقب لمعرفة طبيعة الشخصية التي اختارتها لتكون بوابتها الجديدة إلى الشاشة.

ومع استمرار التحضيرات، تترقب جماهير الدراما التركية الكشف عن تفاصيل العمل، خاصة أن عودة جانسو ديري تأتي من خلال إنتاج شركة «ميديابيم» وعبر قناة «ناو»، ما يضع المسلسل ضمن المشاريع المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

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