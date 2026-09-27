قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترتفع أسعار الأرز؟.. تأثير الطلب والبدائل الغذائية على السوق
الجيش الإيراني يعلن جاهزيته لمواجهة هجوم أمريكي جديد محتمل
من بينهم إيران وروسيا .. بريطانيا تكشف من يقف وراء محاولة تفجير قاعدة راف فيرفورد
أمين البحوث الإسلاميَّة يشارك في افتتاح كليَّتَي القرآن الكريم للقراءات
مدرب حراس الوداد السابق: عموتة تلقى 6 عروض ومش عايز يمشي من الأهلي| فيديو وصور
«اليابان شريكنا الأول».. وزير التعليم يعلن خطة للوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر بحلول 2030
تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت وديا
مصرع سائحين فلبينيين وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية في ألمانيا
ضراير.. القبض على سيدتين تعديتا على بعضهما بالضرب في القاهرة
الحرس الثوري يهدد باستهداف السفن الأمريكية في المحيط الهندي
مساعد عموتة: بنشرقي مزاجي وشعبية الأهلي الأعلى وصلاح هيتعب مع طرابزن| فيديو وصور
راكبين موتوسيكل.. سقوط لصوص الموبايلات من المواطنين بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الحد الأقصى للسحب والتحويل عبر إنستاباي 2026.. كم تبلغ الرسوم؟

تطبيق إنستاباي 2026
تطبيق إنستاباي 2026
خالد يوسف

يُعد تطبيق «إنستاباي» أحد أبرز منصات المدفوعات الفورية في مصر، معتمداً من البنك المركزي المصري لتسهيل المعاملات البنكية لحظياً على مدار الساعة، ومع الإقبال المتزايد على الخدمات المالية الرقمية، يبحث ملايين العملاء عن الحدود القصوى للسحب والتحويل اليومية والشهرية، بالإضافة إلى معرفة الرسوم المقررة على المعاملات، حيث تتيح هذه المعرفة للمستخدمين إدارة أموالهم بمرونة وأمان تام، متجنبين أي عقبات تقنية أو مالية قد تواجههم أثناء تنفيذ تحويلاتهم البنكية اليومية.

حدود السحب والتحويل من إنستاباي 2026

أعلن البنك المركزي المصري حدود السحب والتحويل عبر تطبيق إنستا باي، وجاءت كالتالي:

ـ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه

حدود السحب والتحويل من إنستاباي 2026

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه

وتُطبق هذه الحدود على كل عميل داخل البنك الواحد، وفقًا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

رسوم التحويل عبر إنستاباي

بدأت البنوك المصرية فرض رسوم على خدمات التحويل عبر إنستا باي اعتبارًا من أبريل 2025، وفقًا لقرار البنك المركزي، وتتضمن:

رسوم التحويل عبر إنستاباي

ـ رسوم التحويل: 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

ـ الاستعلام عن الرصيد: 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، ثم 50 قرشًا لكل عملية إضافية.

الفرق بين حدود السحب من إنستا باي وماكينات ATM

تختلف حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة في مصر، عن حدود السحب عبر تطبيق إنستا باي.

الفرق بين حدود السحب من إنستا باي وماكينات ATM

و يصل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا.

سبب تزايد البحث عن حدود السحب

يرجع تزايد البحث عن حدود السحب من إنستا باي إلى قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، والذي دفع العديد من العملاء للتعرف على القواعد والضوابط المالية للتعاملات الإلكترونية.

حدود السحب

كما شهد التطبيق توسعًا كبيرًا منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية قبل بدء فرض الرسوم.

خطوات التحويل اللحظى للأموال من الخارج

ـ قيام الفرد الراغب فى تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

ـ طلب خدمة إجراء تحويل لحظى من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.

ـ تحديد رقم الحساب البنكى أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.

خدمات ومميزات يقدمها إنستا باي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

ـ ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء فى تطبيق واحد للهاتف المحمول.

ـ إمكانية التحويل الفورى من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة فى مصر.

ـ تحويل فورى داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

ـ الاستعلام عن رصيد الحسابات.

ـ إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

ـ إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر. يتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصرى فى حساب العميل.

التحويل والرسوم الحد الأقصى للسحب تطبيق إنستاباي 2026 البنك المركزي المصري تسهيل المعاملات البنكية لحظياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

محمد خليل، الأمين المساعد لأمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري

محمد خليل: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تعكس ثبات الدولة وقدرتها على طرح رؤية متكاملة لمواجهة تحديات العالم

حزب العدل يعقد اجتماعًا لنوابه ويعلن أولويات أجندته التشريعية والرقابية

حزب العدل يعقد اجتماعًا لنوابه ويعلن أولويات أجندته التشريعية والرقابية..صور

مخالفات المرور

50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد