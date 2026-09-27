الحد الأقصى للسحب والتحويل عبر إنستاباي 2026.. كم تبلغ الرسوم؟

يُعد تطبيق «إنستاباي» أحد أبرز منصات المدفوعات الفورية في مصر، معتمداً من البنك المركزي المصري لتسهيل المعاملات البنكية لحظياً على مدار الساعة، ومع الإقبال المتزايد على الخدمات المالية الرقمية، يبحث ملايين العملاء عن الحدود القصوى للسحب والتحويل اليومية والشهرية، بالإضافة إلى معرفة الرسوم المقررة على المعاملات، حيث تتيح هذه المعرفة للمستخدمين إدارة أموالهم بمرونة وأمان تام، متجنبين أي عقبات تقنية أو مالية قد تواجههم أثناء تنفيذ تحويلاتهم البنكية اليومية.

حدود السحب والتحويل من إنستاباي 2026

أعلن البنك المركزي المصري حدود السحب والتحويل عبر تطبيق إنستا باي، وجاءت كالتالي:

ـ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه

حدود السحب والتحويل من إنستاباي 2026

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه

وتُطبق هذه الحدود على كل عميل داخل البنك الواحد، وفقًا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

رسوم التحويل عبر إنستاباي

بدأت البنوك المصرية فرض رسوم على خدمات التحويل عبر إنستا باي اعتبارًا من أبريل 2025، وفقًا لقرار البنك المركزي، وتتضمن:

رسوم التحويل عبر إنستاباي

ـ رسوم التحويل: 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

ـ الاستعلام عن الرصيد: 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، ثم 50 قرشًا لكل عملية إضافية.

الفرق بين حدود السحب من إنستا باي وماكينات ATM

تختلف حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة في مصر، عن حدود السحب عبر تطبيق إنستا باي.

الفرق بين حدود السحب من إنستا باي وماكينات ATM

و يصل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا.

سبب تزايد البحث عن حدود السحب

يرجع تزايد البحث عن حدود السحب من إنستا باي إلى قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، والذي دفع العديد من العملاء للتعرف على القواعد والضوابط المالية للتعاملات الإلكترونية.

حدود السحب

كما شهد التطبيق توسعًا كبيرًا منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية قبل بدء فرض الرسوم.

خطوات التحويل اللحظى للأموال من الخارج

ـ قيام الفرد الراغب فى تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

ـ طلب خدمة إجراء تحويل لحظى من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.

ـ تحديد رقم الحساب البنكى أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.

خدمات ومميزات يقدمها إنستا باي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

ـ ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء فى تطبيق واحد للهاتف المحمول.

ـ إمكانية التحويل الفورى من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة فى مصر.

ـ تحويل فورى داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

ـ الاستعلام عن رصيد الحسابات.

ـ إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

ـ إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر. يتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصرى فى حساب العميل.