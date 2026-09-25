حدود السحب النقدي والتحويلات عبر إنستاباي

يهتم عملاء البنوك خلال الفترة الحالية بالتعرف على الحدود المقررة للتعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية اليومية وذلك لتنظيم احتياجاتهم المالية ومعرفة الحدود المسموح بها عند إجراء المعاملات المختلفة.

وتشمل هذه الحدود عمليات السحب النقدي من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM إلى جانب التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي الذي يتيح تنفيذ المعاملات المصرفية بصورة لحظية على مدار اليوم.

إنستاباي

حد السحب من تطبيق إنستاباي

يتيح تطبيق إنستاباي تنفيذ التحويلات المالية بشكل فوري من الحسابات البنكية المرتبطة بالتطبيق وفقا للحدود المقررة للمعاملات.

ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر إنستاباي 70 ألف جنيه بينما يصل الحد الأقصى لإجمالي قيمة المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك

حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك عند 250 ألف جنيه.

ويأتي هذا الحد في إطار تنظيم عمليات السحب النقدي وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية مع الالتزام بالقواعد المنظمة للمعاملات المصرفية.

إنستاباي

حد السحب اليومي من ماكينات ATM

يصل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 30 ألف جنيه وفقا للحدود المقررة للمعاملات النقدية.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة وفقا للخدمات التي يوفرها كل بنك ونوع البطاقة المستخدمة.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

تختلف رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وفقا للبنك مصدر البطاقة والماكينة المستخدمة في إجراء العملية، ولا يتم تحصيل رسوم على عمليات السحب التي يجريها العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة وفقا للقواعد المعمول بها.

الحدود المقررة للمعاملات النقدية

تساعد الحدود التي يحددها البنك المركزي المصري على تنظيم عمليات السحب النقدي داخل القطاع المصرفي مع إتاحة إمكانية الحصول على الأموال من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي وفقا للحدود المقررة لكل قناة مصرفية.

إنستاباي

ويستطيع العملاء اختيار الوسيلة المناسبة لتنفيذ احتياجاتهم المالية سواء من خلال الفروع في حالة المبالغ النقدية الكبيرة أو ماكينات ATM للسحب النقدي اليومي أو الخدمات الرقمية للتحويلات المالية.

وتختلف حدود المعاملات بحسب نوع الخدمة والقناة المستخدمة والقواعد المطبقة من البنك أو الجهة المصرفية المقدمة للخدمة، لذلك يفضل العملاء مراجعة البنك التابعين له قبل تنفيذ المعاملات التي تتجاوز الحدود اليومية المعتادة.