قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسعاف: رد 540 ألف جنيه أمانات بحوزة مصابي حادث مروري في القليوبية
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة يوم الجمعة.. أدعية للرزق والفرج وقضاء الحوائج
12 كذبة.. تحليل إسرائيلي يكشف ادعاءات خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
اجتماع مثمر.. ترامب: أمور عظيمة ستحصل بين الصين وأمريكا
إصابة نجم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة أنجولا.. ماذا حدث؟
مصر تدين استهداف الطائف وينبع.. وتؤكد: أمن السعودية امتداد للأمن القومي المصري
وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية.. إغلاق خط الشرارة يفاقم خسائر النفط الليبي
الإيكونوميست: عندما تنسحب أمريكا.. نهاية قرن من الهيمنة على الشرق الأوسط
قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027
أخبار التكنولوجيا | يد روبوتية تمشي بأصابعها بلا جسد.. آبل تحسم الجدل حول عطل iPhone 18 Pro.. مفاجآت جهاز EdgeMesa الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدود السحب النقدي والتحويلات عبر إنستاباي

إنستاباي
إنستاباي
محمد غالي

يهتم عملاء البنوك خلال الفترة الحالية بالتعرف على الحدود المقررة للتعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية اليومية وذلك لتنظيم احتياجاتهم المالية ومعرفة الحدود المسموح بها عند إجراء المعاملات المختلفة.

وتشمل هذه الحدود عمليات السحب النقدي من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM إلى جانب التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي الذي يتيح تنفيذ المعاملات المصرفية بصورة لحظية على مدار اليوم.

إنستاباي

حد السحب من تطبيق إنستاباي

يتيح تطبيق إنستاباي تنفيذ التحويلات المالية بشكل فوري من الحسابات البنكية المرتبطة بالتطبيق وفقا للحدود المقررة للمعاملات.

ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر إنستاباي 70 ألف جنيه بينما يصل الحد الأقصى لإجمالي قيمة المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك

حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك عند 250 ألف جنيه.

ويأتي هذا الحد في إطار تنظيم عمليات السحب النقدي وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية مع الالتزام بالقواعد المنظمة للمعاملات المصرفية.

إنستاباي

حد السحب اليومي من ماكينات ATM

يصل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 30 ألف جنيه وفقا للحدود المقررة للمعاملات النقدية.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة وفقا للخدمات التي يوفرها كل بنك ونوع البطاقة المستخدمة.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

تختلف رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وفقا للبنك مصدر البطاقة والماكينة المستخدمة في إجراء العملية، ولا يتم تحصيل رسوم على عمليات السحب التي يجريها العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة وفقا للقواعد المعمول بها.

الحدود المقررة للمعاملات النقدية

تساعد الحدود التي يحددها البنك المركزي المصري على تنظيم عمليات السحب النقدي داخل القطاع المصرفي مع إتاحة إمكانية الحصول على الأموال من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي وفقا للحدود المقررة لكل قناة مصرفية.

إنستاباي

ويستطيع العملاء اختيار الوسيلة المناسبة لتنفيذ احتياجاتهم المالية سواء من خلال الفروع في حالة المبالغ النقدية الكبيرة أو ماكينات ATM للسحب النقدي اليومي أو الخدمات الرقمية للتحويلات المالية.

وتختلف حدود المعاملات بحسب نوع الخدمة والقناة المستخدمة والقواعد المطبقة من البنك أو الجهة المصرفية المقدمة للخدمة، لذلك يفضل العملاء مراجعة البنك التابعين له قبل تنفيذ المعاملات التي تتجاوز الحدود اليومية المعتادة.

إنستاباي تطبيق إنستاباي عمليات السحب النقدي السحب النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

حسام حسن

اتكلم فني.. أحمد جلال: تصريحات حسام حسن وضعت منتخب مصر تحت ضغط كبير دون داع

ترشيحاتنا

حماية المستهلك

باسم حماية المستهلك.. ضبط 3 أشخاص بعد مطالبة أصحاب معارض بأموال مقابل التغاضي عن مخالفات

راندة المنشاوي

حصاد الأسبوع.. الإسكان تتابع مشروعات المدن الجديدة.. وتعلن مستجدات سكن لكل المصريين وبيت الوطن

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية

أسعار إيجار وحدات «سكن لكل المصريين 9».. اعرف قيمة الإيجار والدعم حسب دخلك

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد