دير مارجرجس بأرمنت يعلن ضوابط حجز وتسليم الخيام الداخلية الجاهزة

أعلن دير الشهيد العظيم مار جرجس بأرمنت في محافظة الأقصر، تفاصيل وضوابط حجز الخيام الداخلية الجاهزة، بالتزامن مع تحديد المواعيد الخاصة بالحجز والتسكين، وذلك لتنظيم الإقامة داخل الدير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدير، في إعلان رسمي، أن حجز الخيام الداخلية يبدأ من 1 أكتوبر 2026 وحتى 15 أكتوبر 2026، على أن يبدأ تسليم وتسكين الخيام اعتبارا من 7 نوفمبر 2026.

وأكد الإعلان أن الحجز يتم من خلال مكتب حجز الخيام الداخلية بالدير فقط، مع الالتزام بتقديم أصل الإيصال القديم وأصل بطاقة الرقم القومي لصاحب الإيصال، ولا يعتد بصورة أي منهما.

وشدد الدير على عدم وجود حجز جديد هذا العام، مع احتفاظ الدير بحقه في إلغاء المكان وعدم توفير بديل عنه، نظرا لاحتياجات الدير.

كما أكد أن تسليم الخيام يكون لصاحب الإيصال فقط، ولا يتم التسليم لأي شخص بديل إلا عن طريق الدير، مع ضرورة تقديم أصل الإيصال وأصل بطاقة الرقم القومي، وليس صور المستندات.

وحذر الدير من تحويل أي مبالغ مالية مقابل حجز الخيام، موضحا أن التعامل الخاص بالحجز يكون نقدا عن طريق الأب المسؤول عن حجز الخيام، أبونا أنوب الرزيقي.

كما نصت التعليمات على عدم السماح لأي شخص بالتصرف في الخيمة في حالة عدم الاحتياج إليها، إلا بعد الرجوع إلى الدير وإبلاغ الأب المسؤول عن الحجز.

وأكد الدير أيضا أنه في حالة التصرف في إيصال الخيمة دون علم الدير، يتم إلغاء الحجز للطرفين.

وشملت التعليمات التأكيد على أنه لا يوجد حجز لخيام مبيت بالليلة أو إيجار يومي.