لمتابعة سير العمل الدعوي.. وكيل أوقاف الأقصر يتفقد عددا من المساجد بإدارة الطود

أجرى فضيلة الدكتور محمود عبد الدايم علي، وكيل مديرية أوقاف الأقصر، جولة تفقدية ميدانية على عدد من المساجد التابعة لإدارة أوقاف الطود؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضبط الأداء الدعوي والإداري، والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمساجد.

وشملت الجولة المرور على عدد من المساجد التابعة لإدارة أوقاف الطود، حيث تابع فضيلته انتظام العمل بها، والالتزام بالتعليمات الدعوية والإدارية المنظمة للعمل بالمساجد، والاطمئنان على انتظام إقامة الشعائر.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص مديرية أوقاف الأقصر على المتابعة الميدانية المستمرة للمساجد، بما يضمن انتظام العمل الدعوي والإداري، وتعزيز دور المسجد في أداء رسالته التوعوية والتربوية، وتحقيق أهداف وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله تعالى.