وزارة العمل: إستراتيجية وطنية جديدة لربط التدريب المهني باحتياجات السوق

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتدريب المهني، مؤكدًا أنها تستهدف توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية وأصحاب الأعمال والعمال، وربط برامج التدريب بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، سواء داخل مصر أو في الأسواق الخارجية، بما يضمن تأهيل الشباب بمهارات تفتح أمامهم فرص عمل حقيقية.

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الاستراتيجية تنطلق من فلسفة جديدة تقوم على الانتقال من «تشغيل ما أمكن تدريبه» إلى «تدريب ما يمكن تشغيله»، بحيث تبدأ عملية التدريب من دراسة احتياجات سوق العمل وتحديد المهن والمهارات المطلوبة، ثم إعداد برامج التدريب والتأهيل وفقًا لها وصولًا إلى فرصة عمل حقيقية ولائقة.

لجنة وطنية بمشاركة 11 وزارة وأصحاب الأعمال والعمال

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى أن الاستراتيجية الجديدة لن تكون مسؤولية وزارة العمل وحدها، وإنما استراتيجية وطنية تشاركية تضم الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وباقي الأطراف ذات الصلة.

ولفت إلى تشكيل لجنة لتسيير الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني برئاسة وزير العمل، وبمشاركة ممثلي 11 وزارة، بالإضافة إلى ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، موضحًا أن اللجنة تتولى وضع الأهداف والمحاور الأساسية للاستراتيجية، والإشراف على إعدادها ومتابعة مراحل تنفيذها وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات.

كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للمشاركة في إعداد وصياغة الاستراتيجية، ومراجعة وتحليل الوضع الراهن، وجمع البيانات والدراسات والتقارير، واقتراح السياسات والإصلاحات اللازمة لتطوير منظومة التدريب، إلى جانب إعداد ومراجعة خطط العمل التنفيذية ورفع تقارير دورية بشأن نسب الإنجاز.

التدريب يبدأ من احتياجات سوق العمل

وأكد خضر أن الهدف الأساسي هو تقليص الفجوة بين مهارات الشباب واحتياجات أصحاب الأعمال، من خلال التعرف على احتياجات سوق العمل بصورة مباشرة، ثم توجيه برامج التدريب نحو المهن والمهارات الأكثر طلبًا.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل على التواصل المستمر مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، من خلال لقاءات دورية في مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، للتعرف على احتياجاتهم من العمالة والمهارات المطلوبة، بما يساعد على توجيه برامج التدريب وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وظائف المستقبل في مقدمة أولويات التدريب

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تضع المهن المستحدثة والمستقبلية ضمن أولوياتها، بالتزامن مع التغير المستمر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

وأشار إلى أن مراكز التدريب التابعة للوزارة تركز حاليًا على مجالات مرتبطة بالتكنولوجيا وأنماط العمل الجديدة والعمل المرن، إلى جانب اللغات والحاسب الآلي والطاقة الشمسية وغيرها من المهن التي ترتبط باحتياجات المستقبل.

1200 شاب حصلوا على منح تدريبية مجانية

وكشف خضر عن تخريج نحو 1200 شاب من خلال منح تدريبية مجانية بالتعاون بين وزارة العمل ومعهد دون بوسكو السالزيان الإيطالي في القاهرة والإسكندرية، موضحًا أن هذه البرامج تركز على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمهن المستقبلية.

وأضاف أن التواصل مع الشركات يبدأ مع المتدربين قبل التخرج في بعض هذه البرامج، من خلال ملتقيات التوظيف وآليات التنسيق بين الجهات التدريبية ووزارة العمل والشركات، بما يفتح أمام الخريجين فرصًا للعمل داخل مصر وخارجها.

البناء والطاقة الشمسية والخدمات الصحية ضمن المهن المطلوبة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تتابع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتًا إلى وجود طلب على عدد من المهن، من بينها قطاعات البناء والتشييد بمختلف تخصصاتها، إلى جانب المهن المرتبطة بالتكنولوجيا والحاسب الآلي والطاقة الشمسية واللغات والخدمات الصحية.

وأكد أن الوزارة تعمل على توفير معلومات محدثة للشباب حول المهن والوظائف المطلوبة، من خلال مديريات ومكاتب العمل بالمحافظات والصفحة الرسمية للوزارة، التي تنشر بصورة دورية احتياجات سوق العمل.