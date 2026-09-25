عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجل، يفيد بأن مستشار المرشد الإيراني يهدد بتعطيل حركة الطيران في المنطقة إذا تعذر على إيران تسيير واستقبال الرحلات الجوية.

وفي وقت سابق ناقش وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يناقش مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، المقترحات المطروحة للتوصل إلى اتفاق يسهم في خفض التصعيد.

وقال وزير الخارجية لنظيره الإيراني، إنه على كل دولة الاضطلاع بمسؤولياتها لضمان حرية الملاحة الدولية

وأكد وزير الخارجية لنظيره الإيراني أهمية احترام أمن واستقرار الخليج وجميع دول المنطقة، وأنه يتعين العودة للحوار واستئناف المسار الدبلوماسي عبر التفاوض.

وأكد:" وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الأزمة الحالية".