منتخب مصر يتفوق في القيمة التسويقية على أنجولا

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الجمعة نظيره منتخب أنجولا، في المباراة التب تجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا للكبار المقرر إقامتها في يونيو المقبل

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر الأول 115 مليون يورو.

ويحتل عمر مرموش نجم توتنهام الإنجليزي قائمة أغلى لاعبي الفراعنة بقيمة 50 مليون يورو.

بينما تصل القيمة التسويقية لمنتخب أنجولا إلى 32 مليون يورو ويأتي ديفيد كارمو، مدافع أولمبياكوس اليوناني كأغلي لاعب بقيمة تبلغ 5 ملايين يورو.