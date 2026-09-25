ضبط مدرس اعتدى على تلاميذ ووليّة أمر داخل مدرسة في المعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرس، لاتهامه بالتعدي على عدد من تلاميذ المرحلة الابتدائية داخل إحدى المدارس بمنطقة المعصرة، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق جانبا من الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورصدت الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو متداولة، ظهر خلالها المدرس أثناء التعدي على عدد من التلاميذ داخل المدرسة، كما ظهر في مقطع آخر أثناء التعدي على ولية أمر، بعدما قامت بتوثيق واقعة الاعتداء على التلاميذ.

وكشفت التحريات الأولية أن عددًا من التلاميذ قاموا بتصوير المدرس أثناء التعدي عليهم، فيما تضمن أحد المقاطع ظهور ولية أمر أثناء تعرضها للاعتداء داخل المدرسة، عقب قيامها بتوثيق ما حدث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المدرس المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.