سادي تيكيلي أوغلو: محمد صلاح أحد أهم 5 لاعبين على الساحة الرياضية

أشاد سادي تيكيلي أوغلو، مدرب طرابزون سبور السابق، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤكدا مكانته الكبيرة على الساحة الرياضية العالمية.

وقال تيكيلي أوغلو: «محمد صلاح أحد أهم 5 لاعبين على الساحة الرياضية، نتابع أخباره يوميًا خلال تدريباته مع منتخب مصر، وأنا أحبه والعالم كله يحبه، وليس في تركيا فقط».

ويأتي تصريح المدرب التركي ليعكس تقديره لمحمد صلاح، مشيدًا بشعبيته ومكانته بين أبرز نجوم كرة القدم على الساحة العالمية.

وكان محمد صلاح قد قاد طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على جالطة سراي بنتيجة 4-0، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، ليواصل تألقه ويعتلي صدارة هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف.