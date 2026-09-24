محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي تصفيات أمم أفريقيا عبر التاريخ بـ20 هدفًا

يتصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس أمم أفريقيا، بعدما سجل 20 هدفًا خلال 28 مباراة خاضها في التصفيات، وفقًا لبيانات إحصائية حديثة.

ويتفوق صلاح في صدارة القائمة على النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا خلال 16 مباراة، بينما يحتل السنغالي ساديو ماني المركز الثالث برصيد 15 هدفًا.

ويستعد قائد الفراعنة لبدء مشواره مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، عندما يواجه أنجولا، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات.

ويطمح صلاح إلى مواصلة التسجيل خلال مشوار التصفيات، وتعزيز رقمه في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين.