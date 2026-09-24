عمر جابر يفاجئ محمد صلاح في تركيا.. ومصدر يكشف تفاصيل اللقاء

كشف مصدر مقرب من عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل زيارة اللاعب لمحمد صلاح، نجم طرابزون التركي، في تركيا، خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل لقاء محمد صلاح مع عمر جابر في تركيا

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عمر جابر حرص على مفاجأة محمد صلاح بزيارته في تركيا، من أجل تهنئته على انضمامه إلى نادي طرابزون، في ظل العلاقة القوية التي تجمع الثنائي منذ سنوات طويلة.

وأضاف المصدر أن محمد صلاح دعا عمر جابر لتناول العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بتركيا، وشهد اللقاء حضور كوكسال بابا، حيث حرص الثلاثي على التقاط الصور التذكارية معًا.

وأوضح أن عمر جابر حرص كذلك على حضور مباراة طرابزون أمام جالاتاسراي، والتي شهدت تألق محمد صلاح وتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك»، في حضور زميله السابق بالمنتخب.

وأشار المصدر إلى أن علاقة عمر جابر ومحمد صلاح تمتد لسنوات، وتحديدًا منذ فترة لعبهما معًا في منتخبات الشباب، واستمرت العلاقة بينهما على مدار السنوات الماضية.

وكشف المصدر أن محمد صلاح سبق أن ساهم في وصول عرض من نادي بازل السويسري إلى عمر جابر، في وقت سابق من مسيرة لاعب الزمالك، وهو ما يعكس قوة العلاقة والصداقة التي تجمع الثنائي.