هاني أبو ريدة يشيد بالبداية القوية لمنتخب الشباب في تصفيات شمال أفريقيا.. ويؤكد الشناوي أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين

وجه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التهنئة إلى الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر للشباب، مواليد 2007 عقب الفوز على ليبيا في مستهل مشوار أحفاد الفراعنة بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، مشيدًا بالأداء المميز والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون خلال المباراة.

وأكد أبو ريدة خلال حديثه مع السادة الصحفيين عقب اللقاء، علي أهمية مواصلة العمل والاجتهاد والتركيز في المباريات المقبلة

محمد الشناوي

ورداً على سؤال من أحد السادة الصحفيين بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر الأول، قال المهندس هاني أبو ريدة: «محمد الشناوي أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين، وقدم وما زال يقدم مسيرة غنية بالعطاء والإنجازات مع منتخب مصر والنادي الأهلي. وتاريخ الشناوي ومكانته كلاعب وقائد محل تقدير واحترام كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم، ونعتز بكل ما يقدمه للكرة المصرية»