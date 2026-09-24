خبيرة أسرية: راتب الزوجة ملك لها.. ومساهمتها في مصروفات المنزل اختيارية

أكدت المستشارة أمل مرسي، المحامية والخبيرة الأسرية، أن استقلال المرأة ماديًا يمثل أحد مصادر شعورها بالأمان والقوة، مشددة في الوقت نفسه على أن مسؤولية الزوج عن الإنفاق على أسرته تظل قائمة، حتى إذا كانت الزوجة تعمل وتحصل على دخل خاص بها.

عمل الزوجة وامتلاكها مصدر دخل مستقل

وأوضحت أمل مرسي، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج «خط أحمر» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن عمل الزوجة وامتلاكها مصدر دخل مستقل لا يعني انتقال مسؤولية الإنفاق على المنزل إليها، مشيرة إلى أن ذمتها المالية تظل مستقلة، وأن مساهمتها في نفقات الأسرة تكون وفقًا لرغبتها الشخصية.

وقالت الخبيرة الأسرية إن الزوجة لا تُجبر على توجيه راتبها أو جزء منه إلى مصروفات المنزل، طالما أن الزوج موجود وقادر على تحمل مسؤولياته الأسرية، مؤكدة أن قرار المشاركة المالية يجب أن يكون نابعًا من إرادتها وليس نتيجة ضغط أو إجبار.

روح المشاركة والتعاون بين الزوجين

وأضافت أن هناك زوجات يفضلن تخصيص جزء من دخولهن للمساهمة في احتياجات الأسرة، وهو أمر يمكن أن يعكس روح المشاركة والتعاون بين الزوجين، لكنه في النهاية يظل اختيارًا شخصيًا للزوجة، وليس التزامًا مفروضًا عليها.

وأشارت أمل مرسي إلى أن استقرار الحياة الزوجية لا يرتبط فقط بالجانب المادي، وإنما يعتمد بدرجة كبيرة على التفاهم والاتفاق بين الطرفين، موضحة أن وجود حالة من الأمان والثقة المتبادلة يساعد الزوجين على توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة أكثر مرونة.

وشددت على أهمية أن تقوم العلاقة الزوجية على الحوار والتوافق، بحيث يعرف كل طرف مسؤولياته وحقوقه، مع احترام الاستقلال المالي للزوجة، وعدم تحويل مساهمتها في نفقات الأسرة إلى واجب مفروض عليها.