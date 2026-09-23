كيف تتعامل الزوجة مع تدخل الحماة وتأثيره على العلاقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول تأثر علاقتها بزوجها بسبب تدخل والدته، موضحًا التوجيه الشرعي للتعامل مع هذه المشكلة.

كيف تتعامل الزوجة مع تدخل الحماة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه المشكلة من الأمور الشائعة، مؤكدًا أن على الزوج دورًا أساسيًا في تحقيق العدل بين زوجته ووالدته، فيبر أمه دون أن يظلم زوجته، ويوازن بين الحقوق بما يرضي الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزوج يجب أن يتذكر أنه كما لا يقبل أن تُظلم ابنته أو أخته من حماتها، فلا ينبغي أن يقبل بظلم زوجته، خاصة إذا كانت تحسن معاملة والدته وتتعامل معها بإخلاص واحترام، مشيرًا إلى أن الإحسان يجب أن يُقابل بالإحسان.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن على الزوجة التحلي بالصبر، لما في ذلك من أجر عظيم، مع محاولة التغاضي عن الكلمات التي قد تؤذيها، عملًا بقول الله تعالى: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"، حتى تستمر حياتها بشكل أكثر استقرارًا.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الحماة أيضًا مسؤولية كبيرة، حيث يجب عليها ألا تجعل الغيرة سببًا في ظلم أو إفساد العلاقة بين ابنها وزوجته، محذرًا من دعوة المظلوم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أهمية التعامل بحكمة من جميع الأطراف، والسعي للإصلاح، مع إمكانية الاستعانة بشخص حكيم للتدخل وتقريب وجهات النظر، بما يحقق المودة والاستقرار داخل الأسرة.