هل يجوز استخدام الحنة أو الصبغة السوداء لإخفاء الشيب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم استخدام الحنة السوداء أو الصبغة لإخفاء الشيب، سواء للرجال أو النساء.

حكم استخدام الحنة السوداء أو الصبغة لإخفاء الشيب

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه لا مانع من استخدام الحنة أو الصبغة السوداء ما دام الغرض منها التزين، خاصة بين الزوجين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن استخدام الزوج للحنة أو الصبغة لإخفاء الشعر الأبيض جائز، لأنه لا يدخل في باب التدليس، مؤكدًا أن الحنة من الأمور الطبيعية ولا حرج فيها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الزوجة، حيث يجوز لها استخدام الحنة أو الصبغة للتزين لزوجها، ولا مانع شرعًا من ذلك، طالما أن الهدف هو التجمل داخل إطار العلاقة الزوجية.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الأمور تدخل في باب الزينة المباحة، ولا يوجد فيها حرج شرعي، ما دامت بعيدة عن الغش أو التدليس.