بسبب المنقولات الزوجية.. القبض على طرفى مشاجرة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص لمحاولة إحدى السيدات الإستيلاء على المنقولات الزوجية بالشرقية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 سبتمبر تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم حدوث مشادة كلامية بين طرف أول : (عامل ، زوجته)، وطرف ثان : (زوجة نجل الطرف الأول، وأشقائها)، لقيام الطرف الثانى بمحاولة إخراج جزء من المنقولات الزوجية المتواجدة بشقة نجل الطرف الأول (يعمل بالخارج) إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك ، وقاموا إعادتها مرة أخرى لحضور الطرف الأول لمكان الواقعة لوجود خلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط الطرفين (مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.