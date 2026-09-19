الزمالك يحسم رحيل بيزيرا.. ماهر غريب يكشف كواليس الصفقة

حسم نادي الزمالك رسميًا ملف البرازيلي خوان بيزيرا، بعد الإعلان عن انتقال اللاعب إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، لتنتهي بذلك حالة الجدل التي استمرت خلال الفترة الماضية بشأن مستقبله مع الفريق

وقال ماهر غريب، المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار»، إن بيزيرا أصبح لاعبًا سابقًا في الزمالك ولاعبًا حاليًا في شباب الأهلي دبي، مؤكدًا أن العقود تم توقيعها وأن البطاقة الدولية للاعب أُرسلت إلى النادي الإماراتي.

وأوضح غريب أن الزمالك تعامل مع ملف اللاعب باحترافية، مشيرًا إلى أن موقف النادي كان واضحًا منذ البداية، وهو عودة بيزيرا إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق، خاصة أن عقده كان لا يزال ساريًا.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم الزمالك إلى أن موقف اللاعب تغير بعد تلقيه العرض الإماراتي، موضحًا أن بيزيرا أبدى رغبته في الرحيل، بعدما رأى أن العرض يمثل فرصة مهمة له ولأسرته من الناحية المالية والاحترافية.

وأضاف أن الزمالك لم يكن يرغب في رحيل اللاعب، باعتباره أحد العناصر المهمة في الفريق، لكن بيزيرا أصر على موقفه، مؤكدًا أن النادي لم يكن قادرًا على إجبار اللاعب على الاستمرار إذا لم يعد يرغب في البقاء.

وكشف غريب أن الزمالك تعامل مع غياب بيزيرا عن العودة إلى القاهرة بهدوء، ولم يتجه إلى تقديم شكوى ضد اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحًا أن النادي رأى أن هذا المسار كان من الممكن أن يؤدي إلى حصول اللاعب على بطاقة مؤقتة وفسخ عقده.

وأكد أن بيزيرا لم تكن لديه مستحقات مالية متأخرة لدى الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي قام بتسوية مستحقاته بالكامل قبل إتمام عملية البيع.

وأوضح غريب أن اللاعب عاد إلى القاهرة، وقدم اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره، وأبدى استعداده لقبول العقوبة الموقعة عليه، ثم طلب السماح له بالرحيل، معتبرًا أن الانتقال إلى شباب الأهلي يمثل فرصة مهمة في مسيرته.

كان الزمالك قد أعلن رسميًا التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي، بعد تحقق الطلبات التي حددها النادي عند بدء المفاوضات.

وخلال تقديمه للبرنامج، أشار الإعلامي تامر أمين إلى أن بيزيرا تحول خلال الموسم الماضي إلى أحد اللاعبين المحبوبين لدى جماهير الزمالك، خاصة بسبب تفاعله مع الجماهير وأدائه داخل الملعب.

وتحدث أمين عن حالة الغضب التي ظهرت بين بعض جماهير الزمالك بعد غياب اللاعب وتأخر عودته، قبل أن تنتهي الأزمة بانتقاله رسميًا إلى شباب الأهلي دبي.

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