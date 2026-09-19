نائب وزير الخارجية: الشركات المصرية حققت اختراقات كبيرة في الأسواق الإفريقية

قال السفير محمد أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن تطور البنية التحتية في مصر، إلى جانب الاستقرار وحجم التطوير الذي شهدته البلاد، انعكس على قدرة الشركات المصرية على التوسع داخل الأسواق الإفريقية وتنفيذ مشروعات كبرى في عدد من دول القارة.

وأضاف أبو بكر صالح، خلال لقائه مع الإعلامي حساني بشير، ببرنامج «الحصاد الإفريقي»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشركات المصرية الكبرى والمتوسطة حققت اختراقات كبيرة في القارة الإفريقية، وهو ما أسهم في تكوين قناعة لدى الدول الإفريقية بوجود إمكانيات كبيرة وكامنة في مصر يمكن الاستفادة منها.

وأوضح أن مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا يعد من النماذج البارزة التي تتحدث عنها القارة حاليًا، إلى جانب مشروعات ضخمة أخرى في بوروندي، منها مشروعات في مجال الطاقة الكهرومائية، نفذتها شركات مصرية مثل أوراسكوم والمقاولون العرب.

وأشار إلى وجود شركات مصرية تعمل في مجالات الطاقة في جنوب إفريقيا، ومن بينها شركة إنفينيتي، موضحًا أن الشركات المصرية واجهت منافسة شرسة من شركات أوروبية وآسيوية وأمريكية، لكنها نجحت في تحقيق اختراقات داخل هذه الأسواق.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية والعلاقات التاريخية مع الدول الإفريقية كان لهما دور في دعم تحويل العلاقات إلى مشروعات وشراكات فعلية، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الطموح والتوسع.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المباشرة التي دخلت القارة الإفريقية بلغ نحو 70 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما حصلت مصر على 15.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات العالمية يصل إلى أرقام أكبر بكثير.

ولفت إلى أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن عددًا من القادة الأفارقة أبدوا رغبتهم في الاستفادة من التجربة المصرية وتطبيق نماذج مشابهة في دولهم.