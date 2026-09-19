نجم مانشستر سيتي يخطط للرحيل في يناير

يخطط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط مانشستر سيتي، لمغادرة صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة والعودة إلى أجواء المباريات بشكل منتظم، وفقًا لما ذكرته صحيفة «يوتارني ليست» الكرواتية.

وعاش كوفاسيتش موسمًا صعبًا مع مانشستر سيتي، بعدما أبعدته الإصابة لفترات طويلة عن الملاعب، حيث اقتصرت مشاركته خلال الموسم الماضي على 9 مباريات فقط، بإجمالي 242 دقيقة.

ورغم طول فترة غيابه، التي امتدت من سبتمبر حتى مارس، لم يظهر اللاعب الكرواتي بتراجع واضح في مستواه عندما حصل على فرصة المشاركة، إلا أن ابتعاده عن المباريات بشكل متكرر أثّر على حضوره داخل حسابات الفريق.

وتشير الصحيفة إلى أن كوفاسيتش كان يرغب في الرحيل خلال الصيف، خاصة بعد وصول إنزو فيرنانديز، لكنه لم يتمكن من إتمام انتقاله بسبب ضيق الوقت قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وكان لاعب الوسط الكرواتي قد تلقى عدة عروض واتصالات خلال الصيف، أبرزها من أندية في تركيا والسعودية، إلى جانب اهتمام من أندية إيطالية، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف، سواء مانشستر سيتي أو اللاعب أو النادي الراغب في ضمه.

ومع بداية الموسم الجديد، تبدو فرص كوفاسيتش في الحصول على مشاركة منتظمة محدودة، في ظل المنافسة القوية داخل خط وسط الفريق، ما قد يدفعه لإعادة التفكير في مستقبله خلال يناير.

ورغم ذلك، يمتلك كوفاسيتش فرصة لخوض نحو 20 مباراة حتى موعد فتح سوق الانتقالات الشتوية، سواء مع مانشستر سيتي أو منتخب بلاده، وهو ما قد يمنحه مساحة كافية لإثبات جاهزيته وجذب اهتمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.

ويرتبط كوفاسيتش بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكن بلوغه 32 عامًا وحاجته إلى المشاركة المستمرة بعد موسم طويل من الإصابات وفترات التعافي قد يجعلان الرحيل عن ملعب الاتحاد خيارًا مطروحًا بقوة خلال المرحلة المقبلة.