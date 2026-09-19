أردوغان بعد اعتقال الإسرائيليين: شبكة ذبح صهيونية تتغذى على صناعة الإرهاب

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شبكة إكس في أعقاب اعتقال أكثر من 200 مشتبه به في قضايا احتيال في البلاد، من بينهم عدد من الإسرائيليين.

وكتب: "نعرف أي العناصر، بقيادة "شبكة المجازر الصهيونية"، منزعجة من عملية "تركيا بلا إرهاب".

وأضاف أردوغان: "بعون الله، لن نمنحهم الفرصة التي يتوقون إليها.

وتابع، سنقطع، واحداً تلو الآخر، خطوط إمداد أعداء الشعب والوطن، الذين يتغذون على صناعة الإرهاب".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية إنها “تتعامل مع الحادث وتعمل على ضمان حماية حقوق المواطنين الإسرائيليين”، وأعلنت تركيا أن تسعة من المعتقلين إسرائيليون.