روجينا تكشف كواليس صورتها مع محمد صلاح في تركيا : حاسة بفخر كبير

كشفت الفنانة روجينا كواليس لقائها بنجم منتخب مصر محمد صلاح والتقاط صورة معه في تركيا، معربة عن سعادتها وفخرها بالمكانة التي يحظى بها اللاعب لدى الجمهور المصري والعربي، وكذلك التقدير الكبير الذي يلقاه في الخارج.

وقالت روجينا، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المصريين يحظون بمعاملة خاصة في تركيا بسبب ارتباطهم باسم محمد صلاح.

وأضافت: «لما بتمشي في شوارع تركيا وتتكلمي مصري، فيقولوا إنتي من بلد محمد صلاح، فتتعاملي معاملة الملوك والأمراء، حب وضيافة ودلع».

وأشارت روجينا إلى أنها سبق أن سافرت إلى إنجلترا لمتابعة إحدى مباريات محمد صلاح مع نادي ليفربول، ولاحظت حجم الشعبية التي يتمتع بها اللاعب بين جماهير النادي، قائلة: «الحب مش جديد، ولما كان بيلعب في ليفربول سافرت اتفرجت على ماتش هناك، وشوفت حفاوة أهل ليفربول به، ولما يجيب جون عاملين نشيد خاص به».

وتابعت: «غريب أن لاعب كرة كل ما يروح بلد يتعمل له نشيد، ولذلك حاسة بفخر كبير، وروحت طرابزون كنت عايزة أشوف هل التجربة تشبه ليفربول؟ لقيتها أقوى».

وأشادت روجينا بشخصية محمد صلاح، مؤكدة أنه يمثل مصر بصورة مشرفة، وقالت: «هو سفير لمصر، وإنسان متواضع ومحترم، وبيحب شغله أوي، ويستحق أكتر».