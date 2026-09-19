روجينا ترد على منتقديها: شقيت وتعبت ووصلت بمجهودي

ردت الفنانة روجينا على الانتقادات التي تتعرض لها بشأن مشوارها الفني، مؤكدة أنها بذلت جهدًا كبيرًا منذ دراستها في معهد الفنون المسرحية، وأن نجاحها جاء نتيجة رحلة طويلة من العمل والاجتهاد

وقالت روجينا، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «أنا شقيت أوي من وأنا طالبة في المعهد ومعايا بنتي، خدتها واحدة واحدة وكنت راضية ومبسوطة».

وأضافت أنها كانت على يقين بأن اجتهادها سيقودها في النهاية إلى تحقيق ما تطمح إليه، قائلة: «وكنت عارفة ربنا في يوم من الأيام هيكرمني ويديني اللي نفسي فيه، لأنه حقي، أنا رحلة طويلة وتاريخ كبير بمجهودي، وأهم مسلسلات في الدراما المصرية شاركت فيها، العائلة، والمال والبنون، وهوانم جاردن سيتي، والمصير».

وأعربت روجينا عن استيائها من التقليل من مشوارها الفني وربطه بكونها زوجة الفنان أشرف زكي، قائلة: "وبتضايق لما حد يقلل من مجهودي ويقول بسبب جوزها".

وتابعت مستشهدة ببداياتها الفنية: «أنا كنت باخد بنتي على إيدي وأروح ليوسف شاهين وأعمل بروفات، أنا شقيت وتعبت، واللي بيتكلم مشافش اللي أنا شوفته ومتعبش قد اللي تعبته».