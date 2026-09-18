هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونخ.. 100 هدف في الدوري الألماني خلال 98 مباراة

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين كتابة اسمه في سجلات تاريخ الدوري الألماني، بعدما سجل هدفه المئوي في المسابقة خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام ضيفه يونيون برلين، مساء اليوم، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البوندسليجا.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، وكان كين على موعد مع إنجاز تاريخي جديد بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

كين يسجل الهدف رقم 100

جاء هدف كين من ركلة جزاء احتسبت لصالح زميله مايكل أوليسي، ليتولى المهاجم الإنجليزي تنفيذها، ويسدد الكرة بقوة على يمين حارس يونيون برلين، معلنًا وصوله إلى الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركاته بالدوري الألماني.

وحسب شبكة «سكواكا» المتخصصة في الإحصائيات، أصبح كين أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني يصل إلى حاجز 100 هدف، بعدما حقق هذا الرقم خلال 98 مباراة فقط.

ويواصل قائد المنتخب الإنجليزي بهذا الإنجاز تحطيم الأرقام القياسية في المسابقة، بعدما احتاج إلى عدد قياسي من المباريات للوصول إلى المئوية، متفوقًا على أصحاب الأرقام السابقة في تاريخ البطولة.

مسيرة استثنائية منذ انتقاله إلى بايرن

ويعيش هاري كين فترة استثنائية منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2023 قادمًا من توتنهام، حيث نجح في فرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ النادي والكرة الألمانية.

وخلال الفترة التي قضاها مع الفريق البافاري، ساهم كين في قيادة بايرن ميونخ إلى منصات التتويج، بعدما حصد لقب الدوري الألماني مرتين، إلى جانب كأس السوبر الألماني مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس ألمانيا.

كين يواصل حصد الجوائز الفردية

ولم يقتصر تألق المهاجم الإنجليزي على الألقاب الجماعية، إذ فرض كين نفسه بقوة على الجوائز الفردية في الدوري الألماني وأوروبا.

وتوج كين بلقب هداف الدوري الألماني خلال المواسم الثلاثة الأخيرة على التوالي، كما حصل على جائزة لاعب الموسم في البوندسليجا عن موسم 2024-2025.

وحصد المهاجم الإنجليزي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا خلال موسمي 2023-2024 و2025-2026، ليواصل تأكيد حضوره بين أبرز الهدافين على الساحة الأوروبية.

وبهدفه المئوي في الدوري الألماني، يضيف هاري كين إنجازًا جديدًا إلى مسيرته مع بايرن ميونخ، بعدما احتاج إلى 98 مباراة فقط للوصول إلى أحد أبرز الأرقام التهديفية في تاريخ المسابقة.