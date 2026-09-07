هاري كين: ميسي ورونالدو هما الأعظم في جيلنا وربما في التاريخ

أشاد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا، بالثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن أرقامه التهديفية في الموسم الماضي جعلته يشعر بالدهشة، بعدما دخل في قائمة أصحاب أعلى معدلات التسجيل في موسم واحد.

وقال كين، في تصريحات تلفزيونية عبر شبكة TNT Sports، إنه نشأ وهو يتابع ميسي ورونالدو خلال فترة سيطرا فيها على كرة القدم بشكل مذهل، مشيرًا إلى أن أرقامه الحالية تضعه في مقارنة مع الثنائي الذي يعتبره من أعظم لاعبي اللعبة.

وأضاف مهاجم بايرن ميونخ: «نشأت وأنا أشاهد ميسي ورونالدو، خلال حقبة سيطروا فيها على كرة القدم بشكل مذهل».

وتابع: «ميسي هو الوحيد الذي سجل أكثر مني، بـ82 هدفًا، بينما أعتقد أن أعلى رقم لرونالدو كان 69 هدفًا. هذه أرقام كنت أراها جنونية، وما زلت أراها كذلك».

وأوضح كين: «هما أعظم لاعبين في جيلنا، وربما في تاريخ كرة القدم. لذلك، تسجيل 73 هدفًا يجعلني مندهشًا حتى أنا من هذا الرقم».

وكان كين قد سجل 73 هدفًا مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا خلال الموسم الماضي، بواقع 61 هدفًا مع الفريق البافاري و12 هدفًا مع منتخب بلاده، ليصبح ثالث لاعب فقط في هذا السياق بعد ميسي ورونالدو من حيث الأرقام المذكورة، كما عزز حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026.