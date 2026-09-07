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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يعني إيه تبيع أصول النادي؟.. هشام يكن يهاجم حسام المندوه

حسام المندوه
حسام المندوه
سارة عبد الله

أثار هشام يكن، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء، بعدما وجه رسالة حادة بشأن الأوضاع الإدارية والمالية داخل النادي، محذرًا من اتخاذ قرارات قد تؤثر على مستقبل الكيان.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هي إيه الكوارث اللي قال عليها حسام المندوه؟ يعني إيه تبيع أصول النادي وكل واحد دفع جنيه بقى شريك في النادي؟».

وأضاف نجم الزمالك السابق في رسالته: «يا جماعة عيب اسم الزمالك، كده كده أنت ماشي، بلاش تبقى سيرتك الخراب، بلاش تبقى سبب هدم النادي».

تأتي تصريحات يكن في ظل حالة من الجدل حول عدد من الملفات المتعلقة بالوضع المالي والإداري لنادي الزمالك، خاصة ما يتعلق باستغلال أصول النادي وسبل توفير الموارد المالية خلال الفترة المقبلة.

كان حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، قد خرج بتوضيح بشأن ما أثير حول بيع أصول النادي، نافيًا صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، ومؤكدًا أن بعض التصريحات جرى تحريفها وإخراجها من سياقها.

وتعكس تصريحات هشام يكن حالة القلق لدى عدد من أبناء الزمالك وجماهيره تجاه أي قرارات يمكن أن تمس أصول النادي أو هويته، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى التعامل مع الملفات المالية والالتزامات المتراكمة.

هشام يكن الزمالك حسام المندوه

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