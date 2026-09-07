الكرملين: بوتين يقدر جهود ترامب لحل النزاع في أوكرانيا ويعرب عن امتنانه لالتزامه بالسلام

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدر عاليًا جهود نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لحل النزاع في أوكرانيا ويعرب عن امتنانه لالتزامه بالسلام.

وقال بيسكوف- في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- إن الرئيس بوتين وترامب قد يتواصلان هاتفيًا بعد زيارة المبعوثين الأمريكيين لموسكو وكييف، منوها بأن موسكو لا تستبعد استئناف المفاوضات في صيغة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، لكن الحديث عن المكان والتوقيت لا يزال سابقا لأوانه.

وأكد بيسكوف أن أي محاولات للاتصال بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، مهما كانت درجة فعاليتها؛ هي خطوة صغيرة نحو السلام.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنرن، اجتماعًا، يوم السبت الماضي، في الكرملين، استمر لنحو ثلاث ساعات.