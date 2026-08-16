خفوا شوية.. رد فعل هشام يكن على أزمة أسرة حسام حسن في الساحل

وجه هشام يكن، نجم الزمالك السابق، رسالة بشأن الجدل المثار حول الواقعة التي شهدتها منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي، والتي جمعت بين أبناء حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ودان آدم.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ياريت السوشيال ميديا والإعلام يخفف الدنيا شوية على الحياة الشخصية للمشاهير، خصوصًا وهما في مكانة بتمثل مصر».

وكانت منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي قد شهدت مشاجرة بين أبناء حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي، ودان آدم، وسط تداول واسع لتفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية.

وبحسب ما تم تداوله، وقعت المشاجرة أمام حسام حسن، وبحضور عدد من رواد الفندق، بعدما بدأت بمشادة كلامية بين الأطراف، قبل أن تتطور إلى اشتباك، وسط تدخل المدير الفني لمنتخب مصر لمحاولة إنهاء الخلاف والفصل بين الموجودين.

ومن جانبها، قدمت دان آدم روايتها للواقعة، موضحة أنها كانت موجودة في فندق بورتو مارينا عقب عودتها من حفل للفنان محمد رمضان، قبل أن تفاجأ بوصول أبناء حسام حسن وبدء المشادة.

ووفقًا لما تم تداوله، أكدت دان آدم تعرضها للاعتداء خلال الواقعة، مشيرة إلى أن المشادة تطورت إلى شد وجذب وضرب، كما اتهمت ابنة حسام حسن الكبرى بالإمساك بشعرها وسحبها من مكان جلوسها إلى داخل الكافيه.

كما اتهمت دان آدم الطرف الآخر بإلقاء فنجان قهوة ساخن على وجهها خلال المشاجرة، في الوقت الذي تواصل فيه الواقعة إثارة تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي رسالة هشام يكن في ظل تصاعد الاهتمام بتفاصيل الحياة الشخصية للمشاهير والشخصيات الرياضية، داعيًا إلى تخفيف تداول هذه التفاصيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تمثل مصر في المحافل الرياضية.