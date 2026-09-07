مدرب نيس يشيد بانسجام محمد عبدالمنعم مع ثنائي الدفاع رغم قلة مشاركاتهم

أشاد أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، بالتفاهم الذي ظهر بين الدولي المصري محمد عبد المنعم وثنائي خط الدفاع يوسف ندايشيمي وجونيور ماندزا، مؤكدًا أن انسجام الثلاثي رغم قلة مشاركتهم معًا يعد أمرًا إيجابيًا.

جاءت تصريحات بانتالوني عقب تعادل نيس مع لومان بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت مشاركة محمد عبد المنعم أساسيًا وخوضه اللقاء كاملًا.

وقال مدرب نيس: «ظهر التناغم بين يوسف ندايشيمي ومحمد عبد المنعم وجونيور ماندزا في الدفاع غير مألوف، لأنهم لم يلعبوا كثيرًا سويًا».

وأضاف: «هناك تفاهم متبادل بينهم لتطوير أدائهم، ونعمل على ذلك يوميًا، وهم ملتزمون، ولا توجد مشكلة في هذا الأمر لأن الفريق يتمتع بعقلية رائعة».

وأوضح بانتالوني أن الثلاثي لا يزال في حاجة إلى مزيد من الوقت من أجل الوصول إلى أعلى درجات الانسجام داخل الملعب، خاصة أن عناصر الخط الخلفي لم تحصل على فرص كثيرة للعب معًا خلال الفترة الماضية.

وشهدت مواجهة لومان عودة محمد عبد المنعم للمشاركة لمدة 90 دقيقة كاملة، في أول مباراة يخوضها طوال اللقاء مع نيس منذ فترة طويلة، ليواصل المدافع المصري استعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الفرنسي.

ورغم التعادل، أكد بانتالوني أن نيس كان يستهدف تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق قدم بداية جيدة للمباراة، لكنه عانى بعد ذلك من الهجمات المرتدة وفقدان الكرة في بعض المناطق.

وتأتي إشادة المدرب الفرنسي لتمنح محمد عبد المنعم دفعة جديدة، في ظل سعيه لاستعادة كامل مستواه ومواصلة حجز مكان أساسي في دفاع نيس خلال الموسم الحالي.