قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنوب لبنان يشتعل.. إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله
الاستثمار المصري في مرحلة جديدة.. تسهيلات للمستثمرين وفرص واعدة في العقارات والسياحة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبناني دعم مصر لسيادة لبنان ومؤسساته الوطنية
أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل
مصر تدعو للبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي
لبنان تحت القصف..27 شهيدا و69 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 3 أيام
التذكرة بـ 300 جنيه.. جهود مكثفة لضبط شاب خلع مرآة قطار مطروح وألقاها من النافذة
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر
موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر.. الحسابات الفلكية: باق 153 يوما
وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة سداد مؤخر الصداق بعملات معدنية.. ماذا قال؟
أسعار الغاز الأوروبي ترتفع 2% مع تصاعد مضيق هرمز ونقص المخزونات
ضربوا بعض.. مشاجرة عنيفة بين معلم وطالب بمدرسة منيا القمح الصناعية تثير جدلاً واسعاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب نيس يشيد بانسجام محمد عبدالمنعم مع ثنائي الدفاع رغم قلة مشاركاتهم

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
علا محمد

أشاد أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، بالتفاهم الذي ظهر بين الدولي المصري محمد عبد المنعم وثنائي خط الدفاع يوسف ندايشيمي وجونيور ماندزا، مؤكدًا أن انسجام الثلاثي رغم قلة مشاركتهم معًا يعد أمرًا إيجابيًا.

جاءت تصريحات بانتالوني عقب تعادل نيس مع لومان بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت مشاركة محمد عبد المنعم أساسيًا وخوضه اللقاء كاملًا.

وقال مدرب نيس: «ظهر التناغم بين يوسف ندايشيمي ومحمد عبد المنعم وجونيور ماندزا في الدفاع غير مألوف، لأنهم لم يلعبوا كثيرًا سويًا».

وأضاف: «هناك تفاهم متبادل بينهم لتطوير أدائهم، ونعمل على ذلك يوميًا، وهم ملتزمون، ولا توجد مشكلة في هذا الأمر لأن الفريق يتمتع بعقلية رائعة».

وأوضح بانتالوني أن الثلاثي لا يزال في حاجة إلى مزيد من الوقت من أجل الوصول إلى أعلى درجات الانسجام داخل الملعب، خاصة أن عناصر الخط الخلفي لم تحصل على فرص كثيرة للعب معًا خلال الفترة الماضية.

وشهدت مواجهة لومان عودة محمد عبد المنعم للمشاركة لمدة 90 دقيقة كاملة، في أول مباراة يخوضها طوال اللقاء مع نيس منذ فترة طويلة، ليواصل المدافع المصري استعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الفرنسي.

ورغم التعادل، أكد بانتالوني أن نيس كان يستهدف تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق قدم بداية جيدة للمباراة، لكنه عانى بعد ذلك من الهجمات المرتدة وفقدان الكرة في بعض المناطق.

وتأتي إشادة المدرب الفرنسي لتمنح محمد عبد المنعم دفعة جديدة، في ظل سعيه لاستعادة كامل مستواه ومواصلة حجز مكان أساسي في دفاع نيس خلال الموسم الحالي.

أوليفييه بانتالوني المدير الفني لفريق نيس الفرنسي نيس الفرنسي ظهر بين الدولي المصري محمد عبد المنعم ندايشيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

ترشيحاتنا

الزمالك

شوبير يكشف تفاصيل اجتماع حسين لبيب مع لاعبي الزمالك ويوجه رسالة لـ فتوح

عصام عبد الحميد

موهبة مصرية جديدة في أوروبا.. عصام عبد الحميد يوقع لـ آيندهوفن الهولندي

أمينة عرفي

وزير الرياضة يهنئ أمينة عرفي والاتحاد المصري للإسكواش بعد تتويجها ببطولة لندن

بالصور

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى أخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد