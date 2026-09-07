وداعاً للضوضاء.. هواوي تبهر الجميع بسماعة FreeBuds 7 بتقنيات ذكاء اصطناعي

استغلت هواوي حدث إطلاق نظام التشغيل HarmonyOS 7 وهاتف Mate XT 2 لإطلاق سماعات أذن لاسلكية جديدة بالتزامن مع هاتفها الرائد ثلاثي الطي. يبلغ سعر سماعات Huawei FreeBuds 7 الجديدة 999 يوانًا صينيًا (حوالي 140 دولارًا أمريكيًا).

سماعات FreeBuds 7.

سماعات FreeBuds 7.

تُعدّ خاصية إلغاء الضوضاء الميزة الرئيسية في سماعات FreeBuds 7. وتستخدم هواوي شريحة الذكاء الاصطناعي الصوتية من الجيل الثالث، التي طورتها بنفسها، لتحسين تجربة الاستماع. وتؤكد الشركة أن الشريحة الجديدة توفر قوة معالجة أكبر بنسبة 100% من الجيل السابق، ويمكنها أخذ عينات من الضوضاء المحيطة بمعدل يصل إلى 400 ألف مرة في الثانية.

كما تعالج الشريحة الضوضاء بزمن استجابة لا يتجاوز 8 ميكروثانية. وتزعم هواوي أن هذا يُساعد سماعات FreeBuds 7 على تقديم مستوى متوسط ​​لخفض الضوضاء أفضل بنسبة 230% من الجيل السابق، بينما يبلغ عرض نطاق خفض الضوضاء 275% أوسع

مواصفات سماعات FreeBuds 7.



تدعم سماعات الأذن هذه المكالمات الصامتة ثنائية الاتجاه بمستوى صوت يصل إلى 100 ديسيبل. وتتميز سماعات FreeBuds 7 بتصميم شبه داخل الأذن، بدلاً من التصميم العميق الموجود في سماعات الأذن التقليدية. يبلغ وزن كل سماعة 4.3 جرامات فقط. كما قامت هواوي بتعديل مركز الثقل ليصبح أقرب إلى الداخل بنسبة 17% كما أُعيد تصميم علبة الشحن. وتقول هواوي إنها أصغر بنسبة 25% وأخف بنسبة 17% من الطراز السابق.

سماعات هواوي فري بودز 7 ألوان

أضافت هواوي خوارزمية جديدة لتقليل الضوضاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل في الخلفية. تتحقق هذه الخوارزمية من محيطك وشكل أذنك ومدى ملاءمة سماعات الأذن لأكثر من 10000 مرة في الثانية. ووفقًا لهواوي، فإن سرعة تقارب الخوارزمية أسرع بنسبة 750% من السابق.